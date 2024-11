Az amerikaiak után a németek szivárognak be a balos médiába

– A német média titokban, észrevétlenül beszivárgott a magyar balos médiába, és még az is lehet, hogy szép lassan átveszik az amerikaiak helyét a finanszírozásban is – olvasható a Tűzfalcsoport elemzésében, melyben azt mutatják be, miképp lopózott be a német propaganda a magyar médiapiacra. Megállapításuk szerint ugyanis az egyik nagy német közszolgálati orgánum, a Deutsche Welle (DW) egyre intenzívebben használja a két legnagyobb elérésű magyar balos lap, a 444 és a Telex felületeit a forgalomtereléshez.

A Deutsche Welle 2021 áprilisában indította el magyar nyelvű szolgáltatását, és több magyar balos médiummal, köztük a Telex és a 444 portálokkal is együttműködést alakított ki. Azóta a DW videós tartalmai rendszeresen megjelennek a Telexen, a 24.hu-n és a 444-en magyar nyelven – idézi fel a Tűzfalcsoport. A blog szerint a DW célja, hogy riportjaival elsősorban a 20–35 éves korosztályt szólítsa meg politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális témákban. A DW közleménye szerint munkájukkal egyszerre szeretnének reagálni a közönség információigényére és „a sajtószabadság világszerte tapasztalható korlátozására” – emlékeztetnek.

A német médiaóriás, valamint a Telex, a 24.hu és a 444 közti megállapodásnak köszönhetően

a DW videókat jelentet meg a magyar lapokon, amelyek különböző európai perspektívákból mutatnak be aktuális témákat.

Például a Telexen megjelent egy DW-videó a berlini repülőtér történetéről, amely a két médium együttműködésének keretében készült – idézik fel. Felületesen, kellő távolságból nézve az látható, hogy a magyar olvasó számára teljesen irreleváns témákat juttatnak el a hazai közönséghez Németországból. – Videóriportot adtak le magyar nyelven egy németországi postásról, aki napi hat kilométert gyalogolt, vagy egy 88 éves belga néniről, aki technofesztiválra jár. Ezek a videók nem is értek el nagy célcsoporthoz, hiszen érthető módon a magyar közönség nem rezonált rájuk – olvasható a Tűzfalcsoport bejegyzésében.

Ugyanakkor ha megnézzük más szemszögből is a DW és a magyar balos lapok együttműködését, akkor találunk ott érdekességeket is. – Minden bizonnyal úgy tűnik, hogy néha kilépnek a „közszolgálati” jellegű működés keretei közül, és

egyre többször gyártanak propaganda jellegű „érzékenyítő” műsorokat is a magyar médiapiacra.

A 444-en pont a napokban jelent meg egy ilyen anyag, amely a „Matyóföldön megférnek egymás mellett a rózsák és a szivárványok” címet viseli, és arról szól, hogy egy matyóföldi hímző úgy döntött, hogy

a 2021-es gyermekvédelmi törvény LMBTQ-közösséget diszkrimináló passzusai miatt a szivárványt is felveszi a minták listájára.

Tehát készít matyó hímzésű szivárványos népviseletet is – mutatnak rá. Szintén a 444 és a DW együttműködésében jelent meg egy olyan anyag is magyar nyelven, amelyik a szerbiai civilek listázásáról szól. Ez az anyag elsőre szintén irrelevánsnak tűnik, de erős utalásokat találunk benne a magyar „civiltörvényre” is. Sőt, a baloldali lapok már így is keretezték. Magyarul, a német DW elvégezte a munka nehezét,

leforgatott egy külföldi anyagot, amelyet aztán itthon úgy tudtak eladni, hogy lám, Orbán barátja Szerbiában is ugyanazt teszi, mint itthon a miniszterelnök.

Amikor Magyarországon vita volt a kínai–magyar együttműködésről, a német közszolgálati média magyar nyelven közzétett egy videót arról, hogy Nyugaton kínai diákok kémkednek a kínai államnak.

A Tűzfalcsoport szerint valójában arról van szó, hogy a német közszolgálati médiakonzorcium pénzt, energiát nem kímélve megpróbálja az itthon népszerű balos narratívákat (civilek vegzálása, kínai nyomulás) ilyen-olyan bugyuta riportokkal alátámasztani.

Ezért készítenek magyar nyelvű videókat is ezekből témákból, amelyek a baloldal narratíváját erősítik.

Mint például azt, hogy Nyugaton még a milliárdosok is igazságosabbak, ellenben az itthoniakkal. Így született az a riport is, amelyben azt ecsetelik, hogy német, svájci és osztrák milliárdosok önként vállalnak magasabb adókat – írja a Tűzfalcsoport.