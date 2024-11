Botrány az országos roma önkormányzatnál – Nem csak jelképesen dobták a kulcsolat a Dunába

– Mint minden önkormányzatnál az országban, október elején megtörténtek a régi és újonnan felálló önkormányzatok közt az átadások, addig Magyarországon vélhetően az országos roma önkormányzat az, amelyik nem tudta megkezdeni a munkáját, mivel Lakatos Oszkárék minden jogi lehetőséget kihasználva hátráltatják az új testület munkáját.

Mára már egyértelmű, hogy az előző, baloldali vezetés semmibe veszi közel 75 ezer roma akaratát.

Még a választás előtt Lakatos Oszkár eltemette az Országos Roma Önkormányzatot (ÖRO). Csináltak egy színpadias jelenetet, valódi koporsót búcsúztattak el, majd az országos önkormányzat Dohány utcai hivatalának kulcsát bedobták a Dunába – idézte fel lapunknak Aba-Horváth István, a roma önkormányzat új elnöke.

Milliárdos nagyságrendű a tartozás

A Cigány Közösségek Szövetsége (Cikösz) a júniusi önkormányzati választáson 47 képviselői helyből 35 mandátumot szerzett. A helyzet most úgy áll, hogy október elsejétől az új testületnek kellene munkába állnia, ám az átadás-átvétel azóta sem történt meg.

– Lakatos Oszkár korábbi elnökhelyettes egyelőre nem adta át a működéshez szükséges iratokat és semmilyen olyan elszámolást, ami betekintést engedne az előző önkormányzat működésébe. Egyet biztosan lehet tudni: az új vezetés milliárdos nagyságrendű tartozással a háta mögött kezdi majd meg működését. Az állam követeli a szabálytalanul felhasznált támogatások visszafizetését, valamint bennünket terhel még a saját, volt képviselőiknek a munkaügyi bíróság által megítélt, elmaradt tiszteletdíjainak rendezése is – részletezte Aba-Horváth.

Az új elnök a Magyar Nemzetnek elmondta: Lakatos Oszkár az önkormányzat fizetésképtelenségét arra fogta, hogy nem kapnak az „államtól” folyósítást, kivéreztették őket.

– Hogy kaphattak volna támogatást, amikor jogerős bírósági ítéletek állnak velük szemben, hogy vissza kell fizetniük a pénzt? A nemzetiségi törvény alapján az önkormányzat évente normatív támogatást kap az államtól, és minden gazdasági év végén el kell számolni az állam felé, hogy szabályszerűen költötték-e el a pénzt. Az elmúlt ciklusban nagyon sok forrás szabálytalanul lett felhasználva. A támogatások jelentős része nem arra lett fordítva, amire az államtól pénzt kaptak. Amit eddig sikerült felderítenünk, az felháborító és szégyenteljes. Csak pár példa: voltak olyan esetek, amikor a projektidőszakon túli számlákat adtak be, de volt olyan tétel, hogy egy bérjegyzék mellé nem volt csatolva szerződés, ami fiktív munkavégzést feltételez. De nem vagyunk meglepődve – mondta Aba-Horváth István. Az új elnök hozzátette: ez az a testület, aminek elnökét nem is olyan rég vesztegetés miatt bilincsben vitték el a rendőrök, és azóta is börtönben van.

A börtönbe vonuló elnök bízta meg Lakatos Oszkárt helyettesként az elnöki teendők ellátásával.

– Lakatos Oszkár pedig úgy próbálta elterelni a figyelmet a visszásságokról, a tartozásokról, a meg nem fizetett számlákról, bérekről, hogy áldozatnak állította be az akkor még baloldali többséggel működő nemzetiségi önkormányzatot. Több alkalommal is felajánlották Lakatos Oszkárnak az egyeztetés lehetőségét, az általa vitatott tételek visszafizetéséről, de nem vette a fáradságot, hogy ezekre elmenjen, helyette rendszeresen a baloldali médiához fordult panaszkodni. Az együttműködésnek még a csíráját sem tanúsította. Ezek után Lakatos önkényesen, testületi határozat nélkül bezárta a hivatalt és „eltemette” az önkormányzatot. Így hivatal nélkül, érdekképviselet nélkül maradt a magyarországi cigányság. Ilyen az elmúlt harminc évben nem fordult elő – húzta alá Aba-Horváth István. Azonban az akkori képviselők a saját tiszteletdíjukat sem a törvény által előírt módon állapították meg. A munkaügyi bíróság jelenleg megítélte a bérpapíron szereplő összegeket, aminek kifizetése az új hivatal dolga lesz, azonban a törvénytelen különbözetet polgári peres úton minden volt képviselőtől vissza fogjuk perelni – jelezte az új elnök.

Visszajár a pénz

– Mindegyik, akkori képviselőt terheli ez a felelősség. Úgy tudjuk, a hivatalhoz sorban érkeznek a végrehajtói megkeresések, a behajtásra vonatkozó igények. Nagyon sok végrehajtásban résztvevő rosszul fog járni, mert ha nem tudja majd visszafizetni a jogos adósságát, akkor a lakására, a vagyontárgyára ráterhelik a tartozást. Amit ígértük a magyar nemzet roma közösségének, azt maradéktalanul be fogjuk tartani! – hangsúlyozta az elnök.

– Nekem mint elnöknek az a feladatom, hogy a törvényesen megválasztott önkormányzat és a mögöttünk álló választók érdekeit nézzem. Amint bejutunk a hivatal épületébe, jogászok és auditvizsgálók fogják átnézni az iratokat, a szerződéseket.

Ha ott egy olyan eredmény jön ki, hogy akár egy forint is szabálytalanul lett felhasználva, azért én feljelentést fogok tenni az akkori regnáló elnök ellen. Ez nem mérlegelés kérdése.

Óriási tartozást halmozott fel 2019–2024 közt a baloldali önkormányzat – hangsúlyozta az új elnök, aki most azon dolgozik, hogy lehívható legyen az utolsó negyedévi állami normatíva.

– Nagy valószínűség szerint azért nem kapunk együttműködést a korábbi vezetéstől, hogy ne férhessünk hozzá ehhez az összeghez, ne tudjuk elkezdeni a munkát, ami számunkra többek közt az adósságok rendezését is jelentené – hangsúlyozta Aba-Horváth István, aki október óta rendszeresen keresi Lakatos Oszkár korábbi elnököt az átadás-átvétel miatt.

– Az időhúzás számos további kérdést vet fel. Tavaly ősz óta nincs érdemi munka az országos roma önkormányzatban. Az akkori képviselők érdemben nem dolgoztak, minket pedig a mai napig nem akarnak hagyni dolgozni. Azt gondolom, a rengeteg felhalmozott tartozáson túl az eddigi baloldali vezetés erkölcsi felelősséggel is tartozik a magyarországi cigányság felé. Mi, a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata mindent megteszünk azért, hogy ezt a szégyenfoltot mielőbb lemossuk a magyarországi roma érdekképviseletről. Szakítva az elmúlt ciklus működési és szellemi képességével, az újonnan alakult önkormányzat még a nevében is megváltozott. A közgyűlésünk a roma önkormányzat új nevét egyhangúlag megszavazta, így lett Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. Ez nem egyszerűen névváltoztatás, hanem üzenet – zárta a beszélgetést Aba-Horváth István.

Nem járt le a határidő

Lakatos Oszkár a Magyar Nemzet azon kérdésére, hogy miért nem történt meg az átadás-átvétel, azt mondta: az elnöki munkakör átadására a törvény 60 napot biztosít, ez

a 60 nap még nem telt, semmilyen csúszásról nincsen szó. Az átadás törvényes határidőben megtörténik majd.

– Egyedül vagyok, mivel 2023 nyara óta egyetlen forint állami támogatást nem kapott az ORÖ, ezért a munkatársak is elmentek, még közüzemi díjakat fizetni sem tudtunk. Az ORÖ épületében hivatalos, sokszor érzékeny adatokat tartalmazó iratok vannak. Átadás előtt milyen felelősség mellett mehetne be oda bárki is? Ha nem véreztették volna ki az önkormányzatot, de különösen a hivatalt, akkor már rég túlestünk volna az átadáson. Kifejezett kérésem volt, hogy legalább a hivatal működéséhez biztosítsák a szükséges pénzügyi fedezetet, de ez sem valósult meg. Tudomásom van arról, hogy több nemzetiségi önkormányzatnál is csak a napokban fog megtörténni az átadás, pedig ott valószínűleg még az apparátus is rendelkezésre áll – indokolt lapunknak a korábbi elnök, aki azt is sérelmezi: a legnagyobb magyarországi nemzetiség országos önkormányzata vívta és talán most is vívja haláltusáját.

Felmondtak a munkatársak

– Nekem kellett szembenéznem a munkatársakkal, és kérni őket, hogy tartsanak ki, miközben elmaradásaink voltak. Egy idő után elfogyott a kitartás, mert nekik is el kellett tartani a családjukat, csak nem volt miből. A hazai cigányság gyásznapjáról, a Roma Holocaustról két éven át meg sem tudtunk méltóképpen emlékezni. Hogyan akarja bárki is képviselni a roma érdekeket, ha ezzel sem törődik? - tette fel a kérdést Lakatos Oszkár.

Az önkormányzat tartozásairól úgy fogalmazott a Belügyminisztérium, illetve jogelődje (az EMMI) által a korábbi programok (Híd a munka világába, Út a szakmaválasztáshoz, stb) alapján juttatott támogatások visszafizetését az ORÖ aktuális évre vonatkozó költségvetési támogatása terhére – részletfizetési megállapodások, és a kormány engedélye alapján – teljesítette.

Hozzátette: ezt utóbb, évekkel később a BM Gondoskodásért Felelős Államtitkársága szabálytalannak minősítette, ezen alapult a visszafizetési kötelezettség döntő hányada. Lakatos Oszkár emlékeztetett: az ORÖ fizetésképtelenségét több állami és kormányzati szerv részére bejelentette, személyesen egyeztetettPintér Sándor belügyminiszterrel, Fülöp Attila államtitkárral is.

– Több alkalommal fordultam levélben a Belügyminisztériumhoz, megkerestem a végrehajtásban eljáró adóhatóságot, azonban erőfeszítéseink hiábavalónak bizonyultak, sőt az adóhatósági végrehajtás mellett, bankszámláinkon inkasszó volt/van, a Belügyminisztérium emellett – ugyanazon ügyekben – több pert is indított, sőt a 2023. harmadik és negyedik negyedévre járó költségvetési támogatásunkat is visszatartották, a 2024. évre még költségvetést sem tudtunk tervezni. Mint mondta: a félreértések, a további téves tájékoztatások elkerülése érdekében a visszafizetési kötelezettség a 2016., a 2017. és 2018. évekre vonatkozik.

– Tiszta szívből remélem, hogy az új önkormányzat, élén Aba-Horváth István elnök úrral megszerzi az önkormányzatnak jogosan járó állami támogatásokat. Ezzel kapcsolatosan azonban komoly kételyem van, és az Önkormányzat működéséhez szükséges támogatások sem most, sem az átadást követően, sem pedig a közeljövőben nem fognak megérkezni – húzta alá Lakatos Oszkár.