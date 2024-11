Egy egér miatt éghetett le egy ház Bajon, perceken múlt a tragédia + videó

Teljesen leégett egy ház Bajon, négy gyerek menekült ki időben az égő padlásszobából – írta a Komárom-Esztergom vármegyei hírportál.

A tűzoltók szerint egy egér okozhatta a baji család tragédiáját, ugyanakkor a tűzvizsgálat eredményére még várni kell. Egyelőre úgy tűnik, hogy egy megrágott vezetéktől lobbant fel a láng, ami pillanatok alatt átterjedt a padlásszobára, ahol a négy kisgyerek aludt, ők édesanyjuknak köszönhetik, hogy megmenekültek.

A tűzeset még november 24-én történt, amikor a Csitári úton kigyulladt egy vályogház. A zártkerti területen sokan laknak egész évben, így a szomszédok is hamar észrevették a tüzet, és többen is riasztották a tűzoltókat.

Az anya ekkor már a gyerekeit mentette, akik pizsamában és papucsban futottak ki a házból.

Az édesanyán is csak egy papucs és rövidnadrág volt, de a sokktól nem is érezte, hogy fázik. Tudta, ha pár perccel később érkezik, a gyerekei a tűz fogságába kerülnek. – Ha csak pár perccel később érkezem, akkor a lángok már elvágják a gyerekeimet a kijárattól, és fogságba esnek a padlásszobában – mondta az édesanya, aki megmutatta a gyerekek új szobáját is, amit elkerültek a lángok.

Jelenleg az a ház egyetlen lakható része, most ott lakik ő és a párja. A négy gyerek az édesapjuknál van, amíg nem rendeződik a helyzet. A család sok ismerőstől és ismeretlentől kapott már felajánlást, volt, aki pénzt küldött a családnak.

– A felújítás miatt rengeteg alapanyag, szerszám és építőanyag volt a házban, ezek mind tönkrementek. Most a statikus vizsgálatának eredményét várjuk, hogy egyáltalán megmenthető-e a ház. A biztosító is felmérte már a kárt, de még nem tudjuk, hogy mennyit fizet. Egyelőre nem tudunk mást tenni, csak várunk – mondta az édesanya.