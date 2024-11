Ezek a legerősebb állítások, amik kiderültek Magyar Péterről a vágatlan hangfelvétel alapján

olyan dührohamot kapott egyik alkalommal (Magyar Péter), hogy állt az utcán, úgy üvöltött velem, hogy így ment rám, a saját háza előtt, a gyerek az autóban ült, és sírva fakadt, az én gyerekem. És ez is egy ilyen k…rva nagy red flag volt, hogy most én mibe is viszem magamat bele, meg a gyereket?