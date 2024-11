Ismét bebizonyosodott, Magyar Péternek súlyos indulatkezelési problémái vannak

Botrányos napokat él meg a Tisza Párt

Mint arról lapunk is beszámolt, a Tisza Párt elnöke vasárnap délután 16 órára hirdetett egy rendkívüli sajtótájékoztatót, amelyet úgy harangozott be közösségi oldalán, mint a magyar Watergate-botrányt, lehallgatási ügyet ígért nézőinek. Magyar Péter bemutatott egy hangfelvételt arról, hogy volt barátnője, Vogel Evelin harmincmillió forintot követel azért, hogy „ne borítson mindent”. Egy hanganyag hétfőn Magyar Péterről is kiszivárgott, amelyben Magyar Péter trágár szavak kíséretében gyalázta saját szimpatizánsait egy Vogel Evelin által készített hangfelvételen, ahol arról beszélt, mennyire idegesítik a „büdös szájú” támogatók, utána pedig még a nyugdíjasokba, sőt a tőle segítséget kérőkbe is belerúgott. Kedden újabb fejlemények láttak napvilágot: egy újabb hangfelvétel került elő, amely azt bizonyítja, hogy Magyar Péter vasárnap manipulált tartalmat osztott meg a nyilvánossággal.