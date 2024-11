Magyar Péter sorra megalázza a hozzá közel kerülő nőket

„Szétalázott! Bejött az irodába, elkezdte fikázni a ruhámat… mindenki… új emberek előtt… elkezdte fikázni, hogy a cigi, amit szívok, az nem passzol a ruhámhoz… elkezdte fikázni, hogy én mikor szoktam kelni… ja, biztos most is később jöttem…és elkezdett így belém állni, úgy, hogy már a többiek… és ott voltak tök új emberek, így néztek, hogy én most erre mit reagálok… elkezdett így taposni, páros lábbal” – ezek az idézetek a nemrég nyilvánosságra hozott, több mint százperces hangfelvételből származnak, amelyből egyértelműen kiderül, hogy Magyar Péter rendszeresen és súlyosan verbálisan bántalmazta Vogel Evelint.

az volt bennem, hogy ez nem normális ez a csávó… hogy az, amiket megenged magának velem szemben vagy bárkivel szemben, az nagyon sok… Így hiperventillál, kiborul a semmin… olyan stílusban beszél, hogy az valami…

– mondta a felvételen Magyar korábbi barátnője.

Olyan stílusban, olyan kellemetlen helyzetbe hozott engem, hogy b...d meg félre mentem a WC-be sírni… Hogy miért kell? Miért kell így…

– emelte ki a százperces hangfelvételen a Tisza Párt szervezésében is részt vevő, onnan a napokban kizárt nő.

Amint arról lapunk is beszámolt, a Tisza Párt elnöke vasárnap délután 16 órára hirdetett egy rendkívüli sajtótájékoztatót, amelyet úgy harangozott be közösségi oldalán, mint a magyar Watergate-botrányt, lehallgatási ügyet ígért nézőinek.

Magyar Péter bemutatott egy hangfelvételt arról, hogy volt barátnője, Vogel Evelin harmincmillió forintot követel azért, hogy „ne borítson mindent”.

Egy hanganyag hétfőn Magyar Péterről is kiszivárgott, amelyben Magyar Péter trágár szavak kíséretében gyalázta saját szimpatizánsait egy Vogel Evelin által készített hangfelvételen, ahol

arról beszélt, mennyire idegesítik a „büdös szájú” támogatók, utána pedig még a nyugdíjasokba, sőt a tőle segítséget kérőkbe is belerúgott.

Kedden újabb felvétel látott napvilágot, amely azt bizonyítja, hogy Magyar Péter vasárnap manipulált tartalmat osztott meg a nyilvánossággal. A felvételt a Tisza Párt stábja készítette, akik Magyar Péter volt barátnője, Vogel Evelin nyilatkozatait összevágva tettek közzé egy kompromittáló anyagot, amire aztán egy feljelentést alapozott a párt.

Ismert, Magyar Péter korábban volt feleségével, Varga Judittal, az akkori igazságügyi miniszterrel folytatott otthoni beszélgetését is felvette. Varga Judit Vogelhoz hasonlóan szintén bántalmazónak írta le Magyar Péterrel közös életét Hajdú Péter Frizbí című műsorában.