Ezt üzente a börtönből a korrupcióval gyanúsított polgármester Magyar Péteréknek

Az óbudai korrupciós botrány egyik főszereplője kelt Magyar Péter és testvére, Magyar Márton védelmére. Kiss László, a III. kerület jelenleg is letartóztatásban lévő baloldali polgármesterének Facebook-oldalán a következő bejegyzés jelent meg kedden: „Magyar Mártont tehetséges, és velem szemben is kritikus újságíróként ismertem meg. Aki azt gondolja, hogy Magyar Pétert a családján keresztül kell támadni, az rogáni úton jár. (...) Szolidaritást vállalok Magyar Péterrel és Magyar Mártonnal, és bármelyik ellenzéki politikussal, akinek a családját célba veszi a rogáni gyűlöletgépezet”. A DK-s politikus azt is jelezte, hogy közösségi oldalának kezelőin keresztül a jövőben is rendszeresen tervez posztolni a rácsok mögül, ahogyan ennek a bejegyzésnek a szövegét is kézzel írta le egy papírlapra.

Nem meglepő, hogy Kiss László a börtönben ülve is a Magyar testvéreket méltatja, Magyar Mártonnal például korábban már kapcsolatba került. Magyar Péter testvére ugyanis a júniusi választás előtt Kiss szekerét tolta, lényegében kampányolt neki. Információink szerint ugyanis Magyar Márton a nagyjából másfél évvel ezelőtt létrehozott – és a választás után inaktívvá vált – Óbudai Indexnek dolgozott. Lapunknak Magyar Márton azt elismerte, hogy segített anyagokat készíteni a blogként működő, impresszummal nem rendelkező portálnak. Figyelemre méltó, hogy a lapunk birtokába került videón Magyar Márton mikrofonnal a kezében úgy zaklat óbudai fideszes képviselőket, hogy kérdésükre sem volt hajlandó elárulni, milyen portáltól érkezett és sajtóigazolványt sem akart felmutatni.

Érdemes megemlíteni, hogy a Kontrollmédia néven nemrégiben médiacéget alapító Magyar Mártonhoz néhány hónapja még olyan állami cégektől is áramlott pénz, amelyeknél Magyar Péter vezető pozícióban volt. (Erről részletesen itt és itt lehet olvasni.)

A vesztegetéssel meggyanúsított Kiss Lászlót augusztus 14-én tartóztatták le, az intézkedés december 16-ig szól. Az óbudai korrupciós botrány szálai több évvel korábbra vezetnek vissza, az ügynek jelenleg 16 gyanúsítottja van. Kiss mellett MSZP-s helyettesét, Czeglédy Gergőt is letartóztatták, aki egyébként kedden lemondott a képviselői mandátumáról.