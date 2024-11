Gyűlnek a bizonyítékok, miképp vezetné meg az embereket Magyar Péter + videó

Kétes szerződések, mínuszos rendezvények, elszórt milliók, a nők lenézése – Magyar Péter már nem próbálta meg a napvilágot látott hangfelvételeken elhangzottakat a mesterséges intelligenciára fogni – hangzott el a Hír TV Célpont című műsorának friss adásában.

Ahogy a Magyar Nemzet a Ripost híre alapján beszámolt róla, gyűlnek a bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy a Tisza Párt egy családi vállalkozás, amivel minden rokon jól jár. Ezt igazolja többek közt az a kedden kiszivárgott hangfelvétel is, amelyen Magyar Péter helyettese és barátja, Radnai Márk beszélt kétes ügyekről.

A politikus pártjának gyanúra okot adó pénzügyi helyzete mellett a Célpont adásában szó volt arról is, hogy Magyar Péter miképp igyekszik a nőjogokat előremozdítani kívánó, haladó politikus szerepében tetszelegni, miközben volt felesége, később pedig volt barátnője is egybehangzóan állították, hogy a politikus többször is agresszív módon lépett fel ellenük, amikor valami éppen nem az ő elképzelése szerint alakult.