Gyurcsány Ferenc elég cifrákat mondott, de állítólag azért visszafogta magát

– Pokoli ködben vagyunk útban Debrecen felé, de ahogy látom vagy gondolom, nemcsak az időjárás ködös, hanem beleköltözik a köd egyesek lelkébe, szívébe, érzelmeibe is – hangzott el a helyzetjelentés, amelyben beszámolt arról is, hogy bár a Libri egyértelműen jelezte a szállodának, hogy az eseményen Gyurcsány Ferenc álnéven írt könyvét, A kereszt halála című krimit mutatják be, ők utolsó pillanatban mégis visszakoztak. A szebb napokat is megélt politikus azonnal politikát látott bele az ügybe. – Valójában nem is titkolva, hogy leesett nekik a tantusz, hogy hát a Gyurcsány, az politikus, és a Gyurcsány nevű politikusnak ők nem adnak helyet – fogalmazott.