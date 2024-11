Horror, amit a gyerekek egymás között egymással művelnek, amikor senki nem látja őket

„Volt kliensem, aki arról számolt be, hogy inkább el sem mondta otthon, hogy a többiek a sarokba szorítják és megrugdossák őt a folyosón, mert attól félt, hogy a szülei szégyellnék magukat emiatt, hogy ő nem tudja megvédeni magát” – fűzte hozzá a pszichológus. Az áldozat tehát rengetegszer nem mond semmit, az áldozathibáztató mondatok ugyanis szinte fel is mentik a felelősségvállalás, a tettük súlyával való szembesülés alól a bántalmazókat. Ez persze bármilyen reakciót kiválthat a bántalmazott félből, arra is volt precedens, hogy a napi szintű olyan közlések, mint a ,,nem is kellene létezned, hogy nézel már ki, undorító vagy” öngyilkosságba kergették a diákot.

Közben persze a bántalmazó viselkedése is változhat. „Elképzelhetőnek tartom, hogy ha nincs egy egyértelmű elítélés a bántalmazó viselkedéssel szemben, akkor egyre gátlástalanabb lesz az elkövető: először csak halkan, négyszemközt piszkálja, aztán társakat is talál a bántáshoz, aztán fizikálisan is inzultálják az áldozatot. Egyre merészebb lesz, mert sokszor azt a visszajelzést kapja a bántalmazó, hogy amit tesz, azt nem ítéli el senki, vele tartanak mások, tehát azt meg lehet tenni másokkal, hiszen nem szól rá senki hiszen nem szól rá senki” – fejtegette a szakértő.