Íme Budapest új látványossága

A Lego korábban is készített teljes méretű járműveket, amelyek az innováció és kreativitás határait feszegették, a különbség csupán annyi, hogy azok működőképesek voltak. Az egyik leglenyűgözőbb alkotásuk a McLaren P1 szupersportautó élethű mása, amelyet 342 817 Lego Technic-darabból építettek fel.

Ez a modell nemcsak látványos, de funkcionális is: 768 legó motor hajtja, és akár 40 mph (64 km/h) sebességet is elérhetett a Silverstone versenypályán. Az autó építése nyolcezer munkaórát vett igénybe, és még kormányozható is volt, amit Lando Norris, a McLaren F1 pilótája tesztelt.

Egy másik figyelemre méltó alkotás a Lego Bugatti Chiron, amelyet 2018-ban mutattak be. Ez a modell szintén működőképes, 3,307 font (1,500 kg) súlyú, és 19 km/h sebességre volt képes több mint egymillió darabból építve.

Ez a legó jármű volt az első ilyen projektje a Legónak, ezzel bizonyítva, hogy a Lego Technic eszközei nemcsak játékok, hanem bonyolult mérnöki kihívások megoldására is alkalmasak.