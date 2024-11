Két évvel elhalasztanák a hajósok a Duna-parti építési szabályzat bevezetését

Rengeteg kérdőjel van továbbra is a január elsejétől életbe lépő Duna-parti építési szabályzattal (DÉSZ) kapcsolatban. A Duna menti hajósok szerint továbbra is kérdéses, hogy miként lehet majd a belvárosi partszakaszon üzemeltetni a kikötőket, mely kikötőkre lehet beadni engedélyeket, és mikor használni azokat. Varga Zsolt, a Mahosz főtitkára lapunknak elmondta, csütörtök délután tartott egyeztetést az ügyben a fővárosi önkormányzat, amelyre több javaslattal is készülnek.