Eltűnhet a budapesti hajózás Karácsony Gergely miatt

Teljesen eltűnhet a budapesti hajózás a főpolgármesternek köszönhetően. A januárban hatályba lépő Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) szerint ugyanis több évszázad után a hajóknak tilos lesz megállnia a belvárosban kiépített kikötőkben. Mindeközben azonban Budapest-szerte moratórium van az idei évre a kikötők létesítésére.

A Magyar Hajózási Országos Szövetség (Mahosz) főtitkára, Varga Zsolt szerint másfél-két évbe telik a kikötők létesítése. Vagyis ha a szabályozás életbe lép, akkor Budapesten januártól megszűnik a hajózás.

Nem tartható a főváros által kijelölt januári időpont, mert moratórium van a kikötőkkel kapcsolatban az idei évben, tehát nem is adhatunk be kikötői létesítésre engedélykérelmet. Vagyis az új Duna-parti építési szabályzat január elsején úgy fog hatályba lépni, hogy nincsen lehetőségünk arra, hogy új kikötőket létesítsünk

– mondta el Varga Zsolt, majd kiemelte, a moratórium következményeként mostanáig a kikötők helyeként kijelölt fővárosi területeken egyetlen kapavágás sem történt.

Ha az új szabályozás hatályba lép januárban, az veszélybe sodorja a személyhajózást Budapesten. A DÉSZ ellehetetlenítené a szállodahajók kikötését Budapesten, de egyetlen más személyhajó sem használhatja majd a meglévő kikötők jelentős részét januártól. A helyzet jelenlegi állása szerint a megszűnő kikötőkből kitiltott hajók tárolása sem megoldott

– emelte ki a főtitkár.

Fotó: Havran Zoltán

A szakember szerint jelenleg a DÉSZ számos törvényességi aggályt vet fel. Erre felhívta a figyelmet Budapest Főváros Kormányhivatala is, a főispán ugyanis jogi eljárást indított a Fővárosi Közgyűlés ellen, és fel is szólította a fővárost, hogy szüntesse meg a törvénytelenséget, amely abból fakadt, hogy a fővárosi önkormányzat nem fogadta be a kikötők működéséhez szükséges közterület-használatra vonatkozó kérelmeket. Azonban a főváros továbbra sem szüntette meg a törvénytelenséget.

A hajós szakmai szervezetek azt kérik, hogy az új Fővárosi Közgyűlés helyezze hatályon kívül vagy halassza el az őszi önkormányzati választások előtt kapkodva elfogadott, szakmailag és jogi szempontból is előkészítetlen Duna-parti építési szabályzat bevezetését. Így lenne idő kialakítani egy olyan konszenzusos megoldást, amely nem teszi tönkre a budapesti hajózást. Az ágazathoz kapcsolódó szolgáltatásokat éves szinten több millió magyar és külföldi turista veszi igénybe, közvetlenül és közvetetten több ezer ember megélhetését biztosítja, jelentős bevételhez juttatva a fővárost, és ezáltal a magyar nemzetgazdaságot

– tette hozzá Varga Zsolt.

Az Duna-parti építési szabályzattal, illetve a külvárosi kikötők létesítésével kapcsolatban lapunk kérdéseket intézett a fővárosi önkormányzathoz. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a főváros továbbra is kitart-e a szabályozás 2025. januári bevezetése mellett. A kérdéseinkre azonban cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, Karácsony Gergely még március végén hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy egy „bonyolult, sok egyeztetést igénylő tervezési, véleményezési folyamat” eredményeként kitiltaná a hajókat Budapestről, mivel azok megkeserítik a fővárosban lakók életét és elcsúfítják a panorámát.

A főpolgármester kijelentéseiről azonban rövid időn belül kiderült, hogy valótlanságokat tartalmaz. Az előzetes egyeztetéseken ugyanis egyáltalán nem volt szó a hajósok kitiltásáról, a vízi járművek károsanyag-kibocsátása, zajszintje határértéken belüli és egyelőre semmilyen konkrét tervezet nincsen a Duna-part parkosítására.