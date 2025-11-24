FideszKocsis Mátébaloldal

Kocsis Máté: A legbátrabban kell most harcolnunk a hazánkért + videó

A Fidesz frakcióvezetője szerint 2026-ban is csak akkor lehet győzni, ha minden, a baloldal terveit elutasító választó elmegy szavazni, és a kormánypárt közössége „egyenes háttal, határozottan” végigviszi a kampányt – az online térben is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 17:03
Kocsis Máté Forrás: MTI
A mi felelősségünk az, hogy ezt a választási esélyt, amivel rendelkezünk, győzelemre váltsuk – jelentette ki Kocsis Máté Facebook-videójában. A Fidesz frakcióvezetője kijelentette, a kormánypárt úgy tudja megnyerni a 2026-os országgyűlési választásokat, ha mindenki, aki nem akarja azt a 2026–30 között azt az életet, amit a baloldal kínál és meg akarja védeni a Fidesz-kormány eddigi eredményeit, a fiatalok, édesanyák, családok, vállalkozások és az idősek támogatását, a 13-14. havi nyugdíjat és azt akarja, hogy Magyarország maradjon ki a háborúból, annak el kell mennie szavazni. 

Nekünk a legbátrabban kell most harcolnunk a hazánkért és nem kell bedőlni mindenféle blöfföknek

– szögezte le a Kocsis Máté. „Ugyanazt kell csinálnunk, határozottan, egyenes háttal, mint a korábbi választásokon is: melózni kell, dolgozni kell, részt kell venni az online munkában.”

„Tudom, hogy utálatos, de csinálni kell, a közösségimédia-vitákat le kell vívni, muszáj részt venni az internetes balhéban, mert a politika és a közélet oda tolódott át”

– hangsúlyozta a politikus.

„Tudom, hogy nem része az életének sok embernek, azt is tudom, hogy nem szeretik a hangnemet, ami ott van, hogy nincs benne a napi rutinjukban, de muszáj. Mert az is a választási küzdelem része. És hogyha ezt mind megcsináljuk, és a csöndes többség, ahogy szokott, nem harsányan, csak szép lazán elmegy szavazni, akkor pont ugyanolyan eredmény fog születni, mint 2022-ben” – zárta mondandóját Kocsis Máté. 


