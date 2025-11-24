rendőrségkabátbansínadrágeltűnt

Ha egy kalapos nőt lát szürke kabátban az utcán, azonnal hívja a rendőrséget! + fotó

Orvosi segítségre lehet szüksége.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 11. 24. 17:20
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
Várkonyi Szilvia Júliát keresi a rendőrség, de nagyon, mert könnyen lehet, hogy a 72 éves nő orvosi segítségre szorul – írja a rendőrség. 

Fotó: Police

A nőről egyelőre annyit lehet tudni, hogy november 23-án egy XII. kerületi kórházból ismeretlen helyre távozott, a rendőrök jelenleg is keresik.

Várkonyi Szilvia Júlia körülbelül 163 centiméter magas, vékony testalkatú, vállig érő, narancssárgás-vörös haja és kék szeme van. Eltűnésekor szürke ballonkabátot, fekete kalapot, szürke sínadrágot és világosbarna bakancsot viselt.  

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Várkonyi Szilvia Júlia tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

 

Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

