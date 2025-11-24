Ha egy kalapos nőt lát szürke kabátban az utcán, azonnal hívja a rendőrséget! + fotó

A nőről egyelőre annyit lehet tudni, hogy november 23-án egy XII. kerületi kórházból ismeretlen helyre távozott, a rendőrök jelenleg is keresik.

Várkonyi Szilvia Júlia körülbelül 163 centiméter magas, vékony testalkatú, vállig érő, narancssárgás-vörös haja és kék szeme van. Eltűnésekor szürke ballonkabátot, fekete kalapot, szürke sínadrágot és világosbarna bakancsot viselt.