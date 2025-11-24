Ha egy kalapos nőt lát szürke kabátban az utcán, azonnal hívja a rendőrséget! + fotó

Várkonyi Szilvia Júliát keresi a rendőrség, de nagyon, mert könnyen lehet, hogy a 72 éves nő orvosi segítségre szorul – írja a rendőrség.
A nőről egyelőre annyit lehet tudni, hogy november 23-án egy XII. kerületi kórházból ismeretlen helyre távozott, a rendőrök jelenleg is keresik.
Várkonyi Szilvia Júlia körülbelül 163 centiméter magas, vékony testalkatú, vállig érő, narancssárgás-vörös haja és kék szeme van. Eltűnésekor szürke ballonkabátot, fekete kalapot, szürke sínadrágot és világosbarna bakancsot viselt.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Várkonyi Szilvia Júlia tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.
