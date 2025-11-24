Nincs új a nap alatt: a baloldali összefogás polgármestere állt be a Tisza Párt mögé

Jelen helyzetben csak egyetlen alternatíva létezik. A Tisza Párt, és annak országgyűlési képviselőjelöltje – írja Facebook-bejegyzésében Bódi Judit, Hajdúnánás polgármestere, akit korábban a DK, az MSZP, a Jobbik, a Momentum és az LMP is támogatott.

Nem meglepő tehát, hogy a baloldali összefogás polgármestere a Tisza Párt egyik jelöltjében karizmát, kitartást és erőt lát: Göröghné Bocskai Évát, Hajdúböszörmény polgármesterét támogatja.

Hajdúböszörmény polgármestere egyébként korábban azt ígérte, hogy pártpolitika nélkül fog politizálni, most azonban megszegte ezt. Ennek a városra nézve lett is következménye: miután tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy a Tisza Párt jelöltje lesz, Nagy Zoltán, Hajdúböszörmény – a Mi Hazánk színeiben megválasztott – alpolgármestere Facebook-oldalán bejelentette, hogy lemond tisztségéről.

A magam és a csapatom nevében mondhatom, hogy minden támogatást megadunk Neked. Ha kell szórólapot fogok szórni, ha kell a hidegben megyek Veled kopogtatni. Ha kell, együtt vívjuk ki, hogy a térség önkormányzatainak végre visszaadják a méltóságukat és jogaikat

– zárta gondolatait Hajdúnánás balliberális polgármestere Facebook-bejegyzésében.