Pénteken kiderül, ki lehet Budapest főpolgármester-helyettese

A szakember szerint jelenleg a DÉSZ számos törvényességi aggályt vet fel. Erre felhívta a figyelmet Budapest Főváros Kormányhivatala is, a főispán ugyanis jogi eljárást indított a Fővárosi Közgyűlés ellen, és fel is szólította a fővárost, hogy szüntesse meg a törvénytelenséget, amely abból fakadt, hogy a fővárosi önkormányzat nem fogadta be a kikötők működéséhez szükséges közterület-használatra vonatkozó kérelmeket.

Azonban a főváros továbbra sem szüntette meg a törvénytelenséget.

Kiss Ambrus lapunk kérdésére válaszolva kiemelte, egyeztetéseket folytattak a DÉSZ és a hajók északra költöztetése kapcsán a IV. kerületi önkormányzattal. Azonban a XXII. kerület esetében a politikus már nem tudott ilyen egyeztetésekről beszámolni, annak ellenére, hogy a jelenleg, a főváros belső kerületeinek rakpartjai mentén horgonyzó, kikötött hajók jó részét Budafok-Téténybe kívánja száműzni a főváros.