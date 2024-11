Magyar Péter kutyába se veszi a nőket

Magyar Péter nőkhöz való viszonyulását a leghitelesebben az a történet mutatja be, amelyet Döme Zsuzsanna, a Kétfarkú Kutyapárt társelnöke mesélt el a balliberális Partizán YouTube-csatorna októberi műsorában. Döme és párja, Kovács Gergely, aki szintén a Kétfarkúak társelnöke, közösen mentek tárgyalni Magyar Péter lakására, hogy egyeztessenek a Fővárosi Közgyűlésben előttük álló feladatokról. Amikor megérkeztek, Magyar kijelentette, hogy csupán Kovács Gergelyt látja szívesen, Döme Zsuzsanna várja meg őket az autóban, ami végül így is történt. Miután a hölgy elmesélte a számára megalázó jelenetet, a Tisza Párt elnöke bocsánatkérés helyett rátett egy lapáttal: a videó alá kommentelte a saját profiljával, hogy „Az beszél róla, aki ott sem volt.” (Vagyis – tehetjük hozzá – ismét megalázta a Kutyapárt társelnökét.).

Az elmúlt héten olyan hangfelvételek láttak nyilvánosságot, amelyek újfent alátámasztják: a Tisza Párt elnöke nem tartja egyenlő félnek a hölgyeket.

Minden nőt megkaphat

A szóban forgó hanganyagokon Magyar Péter és annak volt párja, Vogel Evelin beszélgetnek. A szövegkörnyezet alapján a pár épp szakítani készült, amikor a politikus döbbenetes kijelentéseket tett.

A Tisza Párt elnöke kiemelte: ha elmegy szórakozni, bárki megkaphat. Hozzátette, mindez azért lehet, mert ő egy „karakter”, egy „jelenség”. A politikus végül arra a következtetésre jutott, hogy valószínűleg külföldön kellene párt találnia. „Mindenesetre Sorosnak remélem, valahol van egy unokája is” – tette hozzá.

Fiatal lányokat zaklatott

Magyar Péter szórakozóhelyi botrányai nem ismeretlenek a hazai közvélemény előtt. Idén nyáron egy belvárosi diszkóban, az Ötkertben kötött bele több vendégbe és a szemtanúk szerint nőket zaklathatott, többeknek tett „visszautasíthatatlan” ajánlatot.

A parti résztvevői szerint a politikus erősen ittas állapotban négykézláb csúszott-mászott a földön, letérdelt, leguggolt és fejét odaszorította a táncoló lányok „derekához”.

A történtekről felvételek is készültek.

Verbális bántalmazás

A Tisza Párt elnökének volt felesége korábban szintén megdöbbentő részleteket osztott meg házasságukról. Varga Judit szerint a politikus „egysejtű fakockának” titulálta őt egy alkalommal. De előfordult, hogy a hölgy rosszul fejezte ki magát, miközben újszülött gyermekében gyönyörködött.

Mi van, nem tudsz összerakni egy normális magyar mondatot? Nem jártál nyelvtanórára, szövegértési problémáid vannak?

– reagált Magyar.

Amikor a házaspár hazaköltözött Brüsszelből, Magyar Péter a szokásosnál is többet kritizálta, és „megpróbálta őt lelkileg destabilizálni”. Olyanokat mondott neki, hogy „nézel bele a levegőbe, mint egy egysejtű szobanövény”, vagy „ülsz ott a sok okos ember között, és azt se tudod, hogy mi történik veled”.

Varga szerint Magyar Péter se tudott arra magyarázatot adni, hogy miért bánt így vele, és a válásuk után azt mondta neki, hogy „legyél okos, mert buta vagy”.

Vogelt sem kímélte

Varga Judit és Döme Zsuzsanna mellett

Vogel Evelin is arról beszélt egy, a napokban nyilvánosságra került hangfelvételen, hogy Magyar Péter többször is megalázta mások előtt.

– Bejött az irodába, elkezdte fikázni a ruhámat… mindenki… új emberek előtt… elkezdte fikázni, hogy a cigi, amit szívok, az nem passzol a ruhámhoz… elkezdte fikázni, hogy én mikor szoktam kelni… ja, biztos most is később jöttem… és elkezdett így belém állni, úgy, hogy már a többiek… és ott voltak tök új emberek, így néztek, hogy én most erre mit reagálok… elkezdett így taposni, páros lábbal – mesélte Vogel Evelin.

Olyan stílusban, olyan kellemetlen helyzetbe hozott engem, hogy, b…szd meg, félrementem a WC-be sírni… Hogy miért kell? Miért kell így…

– mondta Vogel Evelin a hangfelvételen.

A gyermekotthon vezetőjét is megfenyegette

Agresszívan, trágár stílusban fenyegette az őt segítő hölgyet Magyar Péter abban a miskolci gyermekotthonban, amit szerdán az országjárásának első állomásán látogatott meg.

– Igazgató asszony, nem szeretném felemelni a hangomat, elég volt ebből a stílusból mondta Magyar, majd felemelte a hangját. – Felháborító, vérlázító, amit csinálnak, akárki parancsolja meg, és

ennek k…rva nagy következményei lesznek,

ebből elég volt! – mondta magából kikelve Magyar Péter.