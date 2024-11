Magyar Péter szerint hiba volt a magyar miniszterelnöktől, hogy állást foglalt Donald Trump mellett

Egy interjúban szintén arról beszélt, hogy a miniszterelnök helyében nem támogatná a kampány során Donald Trumpot. A riporter kérdésére úgy válaszolt: „Én, ha Trumpról kérdez, vagy ha a miniszterelnök helyében lennék, nem biztos, hogy annyira drukkolnék Trumpnak, mint ahogy ő, nem tudom, az egész életét fölteszi rá.”

(Videó 12:26-tól.)

A Tisza-szigetek egyik októberi rendezvényén Magyar Péter azt fejtegette, hogy miért nem akar lemondani a mentelmi jogáról, amnek felfüggesztését indítványozta korábban a legfőbb ügyész a politikus júniusi botrányos telefonlopási esete miatt. A pártelnök a gondolatmenete végén az amerikai elnök, Donald Trump elleni sajtótámadásokkal példálózott, mondván, hogy az is kontraproduktív volt. Magyar szó szerint úgy fogalmazott: „A saját nagy támogatottjuk, Trump is, nem hiszem, hogy abból rosszul jött ki, hogy százezer hölgy kezdett emlékezni pár évvel később, hogy egyébként milyen gonosz volt velük Trump, még akkor sem, ha a személyiségéből esetleg még ezt el is lehet hinni.”

(Videó 56:50-től 57:26-ig)

Magyar ezzel utalt azokra a korábbi amerikai sajtótámadásokra, amelyek szerint Donald Trump még jóval az első elnökségét megelőzően nőket zaklatott, sőt nemi erőszakkal is megvádolták. Ezek a támadások nem bizonyultak megalapozottaknak, így jogi következményeik sem voltak.

Ugyanakkor a Tisza Párt elnökéről a saját volt felesége, a volt igazságügyi miniszter, Varga Judit mondott el a nyilvánosság előtt több olyan történetet, amelyekben Magyar erőszakosan lépett fel.

A washingtoni Fehér Házba visszatérő Donald Trump kapcsán fentebb idézett mondatok után különösen kétséges, hogy Magyar Péter bármilyen kapcsolatfelvételi kezdeményezése fogadókészségre talál az új elnök részéről.