Még több dollárért: anyatigrisként védelmezi Magyar Pétert a 444

Míg más portálokon a legfontosabb hírek között van Magyar Péter legújabb hangfelvételének ügye, amelyen agyhalottnak nevezi saját képviselőtársait, egyikről pedig kijelenti, hogy Soros-ügynök, addig a 444 minden szerkesztői kreativitását bevetette annak érdekében, hogy az olvasó csak akkor találkozzon ezekkel a kijelentésekkel, ha előtte ennél sokkal kevésbé fajsúlyos ügyekről olvasott – hívta fel a figyelmet a Transzparens Újságírásért Alapítvány (TÚA). Mint részletezték, a hanganyagon Magyar Péter olyan kijelentéseket tesz, amelyek még egyes ellenzéki médiumoknál is látszólag megbotránkozást keltettek. A 24.hu-n például délután 14.45-kor a címlap második cikkében mutatták be az ügyet, még ha nem is a Tisza Párt elnökének legvadabb kijelentéseit is idézték.

A 444.hu címlapján azonban csak a nyolcadik legfontosabb hírként szerepelt az, hogy Magyar Péter agyhalottként hivatkozik képviselőtársaira.

Mik voltak fontosabbak a 444-nek az agyhalottazásnál?

A TÚA rámutatott: a 444 vezető híre az volt, hogy Kiss Szilárd, a Champion Wines Kft. tulajdonosa a szentpétervári HEPA (Magyar Exportfejlesztési Ügynökség) standjánál állt. Tényleg fontos esemény a Peterfood-expo Oroszországban és nagy megtiszteltetés látni, hogy évről-évre a magyarok is képviseltethetik magukat, sőt Kiss Szilárd is fontos személy, akivel akár még a szakmai sikereiről is lehetne interjút készíteni.

– Valóban ez a legfontosabb, amikor Magyar Péter a támogatói után a saját párttársaira tesz dehonesztáló kijelentéseket?

– kérdezi a TÚA, hozzátéve, hogy a Tisza Párt elnöke által nyilvánosságra hozott hangfelvételek idején, 2024. márciusában nem volt olyan fontos a Garden Expo kiállítóit címlapra tenni, pedig az is biztosan sokakat érdekelt.

Szintén kiemelt helyett kapott az a hír, hogy eljárást folytatnak a TV2 híranyaga ellen. Úgy tűnik, a címlap szerkesztői szintén nagyobb jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a televíziós csatorna ellen egy több héttel ezelőtt megjelent tudósítása miatt eljárást indított a médiahatóság. Bár a hírben szerepel Magyar Péter, de kérdés, hogy miért fontosabb egy róla közölt több hetes tudósítás, mint a legfrissebb botrányt keltő megnyilvánulása?

A baloldali szócső a magyar gazdaság uniós teljesítményéről szóló hírt is fontosabbnak tartotta, mint Magyar titokban mondott sértegetéseit, sőt, két kormányinfós anyag is prioritást kapott. Az egyik egy részletes, kérdésről-kérdésre haladó cikk, viszont a propagandaportálnál úgy gondolták, hogy inkább kiemelnek belőle egy részt, aminek külön cikket szentelnek, hiszen azzal is terelni tudnak az országos botrányról, ahogy ez megfigyelhető volt a Tisza elnökét érintő hétfői felvételeknél, mert ott a mellékszereplő bemutatását helyezték középpontba.

A baráti TASZ is előbbre való, mint Magyar szégyenteljes kijelentései

A TASZ közleménye nyilvánvalóan nagyobb közéleti relevanciával bír, mint az, hogy Magyar Péter „Soros-ügynöknek” és „agyhalottnak” hívta saját képviselőtársait, akikre a magyar választópolgárok voksát kérte pár hónappal később – fogalmazott némi iróniával a TÚA. A 444 csak a magát jogvédőnek beállítani igyekvő szervezetről szóló hír után bírt beszámolni az agyhalottas felvételről, ahogy a TÚA írta: a fényes nyolcadik helyen.

A 444-nél ezúttal valamiért elmaradt a kritikus hangvétel Magyar Péter szavai hallatán, hosszas visszatekintésekkel viszont annál inkább teleszórták az irományt.

– Ne feledkezzünk meg a Tisza-elnök nyilatkozatának feltüntetéséről sem, amit sikerült ismételten kritika nélkül fogadni – hívta fel a figyelmet a TÚA

Úgy vélték, összegzésként elmondható, hogy a 444 ismételten igyekezett kitérni Magyar Péter botrányos kijelentéseinek közlése elől. Uj Péter újságja fontos témákkal is foglalkozott a címlapján aznap kora délután, amikor a súlyos állításokat tartalmazó hangfelvétel nyilvánosságra került, azonban több mint gyanús, hogy az erről szóló cikket ennyire hátra sorolták.