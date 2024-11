Megvan a 2025-ös év gombája: sárga gévagomba

A sárga gévagomba (Laetiporus sulphureus) 2025-ben az év gombája lesz Magyarországon, elismerve egyedi megjelenését és gasztronómiai értékeit. Ez a világító sárga színű gomba főként lombos fák törzsén nő, és fiatalon puha, húsos állagú, idősebb korban azonban hatalmassá, keserűvé és szívóssá válik.

Merre vadásszunk rá?

A gévagomba lombos fákon, különösen fűzön, akácon, nyáron és tölgyön terem. Magyarországon ártéri erdőkben, folyók és patakok közelében található meg leggyakrabban. Áprilistól szeptemberig figyelhetjük meg, legyezőszerű alakban, nagy csoportokban.

A gombát fiatalon érdemes szedni, amikor még lédús és puha, mert ilyenkor alkalmas leginkább fogyasztásra.

Idősebb példányok már nem ehetők a keserű ízük és szivacsos textúrájuk miatt.

A sárga gévagomba konyhai felhasználása

A sárga gévagomba kiválóan alkalmas különböző ételek elkészítésére, mivel aromás íze és puha állaga számos fogás alapanyagául szolgálhat. Több szakportál, köztük a magyarmezőgazdaság.hu és a Miskolci Gombász Egyesület is kiemeli, hogy a gévagomba gazdag ízvilágával remek alternatíva a húsételek helyettesítésére.

Tipikus receptek

Rántott gévagomba: A fiatal gombát panírozva és forró olajban sütve készítik el.

Gévapörkölt: Klasszikus magyar pörkölthöz hasonlóan hagymával, paprikával és paradicsommal főzve.

Grillezve vagy pácolva: Citrommal, fokhagymával és friss fűszerekkel grillezve.

Levesek és raguk: Tejszínes gombalevesként vagy zöldséges raguban használva.

Fontos tudnivalók

A gévagombát mindig alaposan meg kell főzni vagy sütni fogyasztás előtt, nyersen ugyanis nehezen emészthető és kellemetlen gyomorpanaszokat okozhat. Az első fogyasztásnál érdemes kis mennyiséget kipróbálni, mivel nem mindenki tolerálja.

Miért különleges?

Magas a C-vitamin- és káliumtartalma, különböző gyógyhatásait is kimutatták a fajtának.

Ilyen a vörösvértestek feloldódását (haemolysis), illetve a vörösvértestek összetapadását (agglutinatio) gátló, immunmoduláns, vércukorszint-csökkentő és antioxidáns hatás.

Fagyasztva tartósítható. Nincs jellegzetes gombás íze, ezért olyanok számára is hasznos fehérjeforrás, akik nem igazán kedvelik a gomba ízét. A gévagomba nemcsak ízletes, hanem gazdaságos alapanyag is, mivel vadon szedhető. Emellett a vegán étrend követői számára is ideális választás, mert állaga és íze a csirkéhez hasonló.

A gévagomba sokoldalúsága és különleges megjelenése miatt méltán nyerte el az „Év gombája” címet.