Vasútvonalakat és a HÉV-et is felújítaná a kormány, cél a késések csökkentése

A vasúti közlekedéssel kapcsolatos kormányzati akcióterv legfőbb elemeit ismertette az építési és közlekedési miniszter az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén kedden Budapesten.

Lázár János egyebek mellett elmondta: a kormány álláspontja szerint ma Magyarországon mindenki számára jár az az alapszolgáltatás, hogy naponta legalább háromszor legyen lehetősége utazni az otthona, illetve a kormányhivatalok, járási hivatalok között, és ezt tekintetbe véve szükséges költeni adott esetben a kötöttpályás közlekedésre. Ismertetése szerint ebben ugyanúgy szerepel a vasúti pályák felújítása, korszerűsítése, mint a járműpark cseréje, megújítása.

Lázár János Fotó: Teknős Gábor

500 kilométer vasúti pályát fejlesztenek

A miniszter elmondta: az ötpontos akcióterv keretében a közeljövőben 14 kulcsfontosságú vasúti vonal felújítása kezdődhet meg, ennek részeként mintegy 500 kilométer vasúti pályát korszerűsítenek, amelynek legfontosabb célja, hogy a kulcsvonalakon sikerüljön betartani a menetrendet. Az ennek finanszírozását biztosító 30 éves futamidejű hitelről az Európai Beruházási és Fejlesztési Bank várhatóan jövő áprilisban dönt majd – tette hozzá. A Budapest–Belgrád vasútvonal jelentőségét méltatva Lázár János elmondta, hogy az Magyarország keleti és nyugati irányú vasúti közlekedésére is jó hatással lesz. A 2,2 milliárd dolláros beruházás 2025. szeptember 30-ra készül el, ezzel a két főváros közötti menetidő 3 óra 10 percre csökken – ismertette.

Járműbeszerzés 1700 milliárdért

A vasúti járműbeszerzések kapcsán a miniszter 1700 milliárd forint közeli összegről beszélt, de megjegyezte: az még kérdéses, hogy ez hány mozdonyra lesz elegendő. Elmondta, hogy új mozdonyok beszerzésének 2026 előtt nincs realitása, tekintettel arra, hogy azok legyártása jóval hosszabb időt vesz igénybe. A miniszter szerint ezért inkább a mainál jobb állapotú használt vagy felújított járművek beszerzésére van lehetőség. A MÁV járműparkjának felújításával lehet egy új struktúrát felállítani a 2025-ös nyári turistaszezonra – mondta, kiemelve, hogy Magyarország számára nem mindegy, hogy melyik pénzintézethez és milyen feltételek szerint köteleződik el, ahogy az sem, hogy ezeknek a beszerzéseknek lesz-e lesz magyar hozzáadott értéke vagy kizárólag nyugati beszállítóktól vásároljuk a járműveket. E tekintetben a miniszter körültekintő eljárást szorgalmazott. Arról, hogy az utaskomfortot milyen intézkedésekkel tudják majd kedvezőbbé tenni, a tárcavezető januárra ígért bejelentést. Közölte: a MÁV-nál egy egyszerűbb vállalati struktúrát kívánnak létrehozni, ahol az utasok állnak a középpontban.

A HÉV-eket két körben korszerűsítik

A miniszter a HÉV-vel kapcsolatban elmondta, hogy jelenleg 60 éves járművek szállítják az utasokat, és az Európai Bizottság által a kötöttpályás közlekedés felújítására támogatásként biztosítandó, 1500 milliárd forint körüli összeg legnagyobb részét az öt HÉV-vonal felújítására kívánják költeni. Az első körben a H5-ös (szentendrei), a H6-os (ráckevei) és a H7-es (csepeli), míg a második csoportban a H8-as (gödöllői) és a H9-es (csömöri) HÉV felújítására kerülhet sor – közölte Lázár János, hozzáfűzve, hogy ebben a teljes pályafelújítás, a rekonstrukció és a járműbeszerzés is benne lesz, illetve a fővárosi kerületi önkormányzatokkal is együttműködnének abban, hogy a megállók kialakításakor azok ne okozzanak zavart a közúti közlekedésben. Nagyon erős a Fidesz politikai szándéka a tekintetben, hogy az összes HÉV-vonalat felújítja, és ennek érdekében egy korrekt, az Európai Bizottság által is jóváhagyott egyezséget kötöttek a fővárossal, amit tartani is fognak – mondta. A miniszter ismertetése szerint jelenleg ennek az előkészítése zajlik, és ebben a negyedévben, illetve 2025 első negyedévében elindul a HÉV-járműtender és közbeszerzési felhívások jelennek meg. Lázár János kitért arra, hogy a HÉV munkatársai részéről egy nagyon komoly munka zajlik, és például a menetrendek betartása, vagy a szervizelés terén a MÁV-nál jobban teljesítenek.