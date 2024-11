Visszatér a közkedvelt tévés vetélkedő + videó

November 18-tól öt év után visszatér a képernyőre a Legyen ön is milliomos! – írja a Mandiner. Az új évadban több változás is helyet kapott: a civil játékosok mellett most már celebpárok is láthatók lesznek, és a szabályok között is láthatunk újdonságot.

A Tv2 tájékoztatása szerint az eddigi három segítségnyújtási lehetőség, vagyis a telefonos segítség, a felezés és stúdióban ülő közönség szavazatai mellett a 2024-es verzióban lesz egy negyedik opció is:

a műsorvezetőtől is segítséget kérhet a válaszadásban a játékos, ám a négy lehetőség közül csak hármat használhat fel a játékban.

A hazai hírességek közül többek között Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence, valamint Schobert Norbi és Rubint Réka is megméreti magát a műsorban. Lesz két testvérpár is, akik új szerepben próbálják ki magukat: Pásztor Anna és testvére, Pásztor Sámuel, valamint Sipos Tomi és Sipos Peti, míg Marsi Anikó kollégájával, Gönczi Gáborral válaszol majd a kérdésekre.

A csatorna több új produkciót is bejelentett a közelmúltban. Egy hét múlva, november 11-én kezdik vetíteni a S.E.R.E.G. című új magyar akciósorozatot, ami az ősz fikciós szenzációjának számít a hazai tévépiacon. Fischer Gábor, a Tv2-csoport programigazgatója a Big Picture konferencián ma közölte, hogy 2025 tavaszán újra képernyőre kerül a csatorna korábbi sikerműsora, A nagy duett.