Patkánymérget adtak a macskáknak, lehet, hogy szándékosan

A Bocskai utca környékén több macskakolónia is él, akiket a környéken lakók igyekeznek etetni. Azonban az elmúlt hetekben sajnos több cica is súlyos mérgezési tüneteket mutatott. A lakosok elmondása szerint a macskák valószínűleg patkánymérget fogyasztottak. A gyors észlelésnek és az azonnali beavatkozásnak köszönhetően a cicák életét sikerült megmenteni, de a lakók aggódnak, hogy majd ismét megpróbálják megölni az állatokat – számolt be az esetről cikkében a delmagyar.hu hírportál.

Sokan próbálnak segíteni az utcán élő macskáknak, azonban van olyan, aki szándékosan próbálja megmérgezni őket. (Fotó: Szabó Viktor)

Szerencsére sikerült a cicák életét megmenteni

A városrészben nagyon felháborodtak a történtek miatt, és kérik, mindenki tartsa szem előtt, hogy az állatok védtelenek, és nem érdemelnek ilyen kegyetlen bánásmódot. Ebben a téli időszakban amúgy is fáznak, és nehezebb nekik túlélni a mindennapokat.

– Szerencsére sikerült gyorsan észrevennünk a mérgezés jeleit, és segítséget kértünk. Volt, aki ellenmérget ajánlott fel, ez mentette meg az életüket. Megdöbbentett minket, hogy több macskában golyókat is találtunk, ami azt jelenti, hogy már lelőni is próbálták őket. Elképesztő, hogy milyen kegyetlenek az emberek! – nyilatkozta egy lakó, aki etetni szokta az állatokat.

Macskamenhely lehetne a megoldás

Többen elmondták, hogy egy cicamenhely jelenthetne megoldást a kóbor macskákra. Szegeden a Tappancs Állatvédő Alapítvány már üzemeltet egy ilyet, ahol a kóbor állatokat ivartalanítják, így a szaporulat is csökken. A szentesiek szerint egy ilyen megoldással két éven belül megszűnne a probléma, és nem lennének kóbor cicák a városban. – Arról nem is beszélve, ha lenne hova vinni a gazdátlan állatokat, kevesebben lépnék át azokat az utcán, mert tudnának, hova fordulni – fogalmazott egy néni.

Tűzijáték helyett állatvédelem

A Délmagyarországnak nyilatkozók egyetértettek abban, hogy nem tűzijátékra kellene költeni a pénzt, hanem a bajba jutott állatokra. Szerintük az eldurrogtatott forintokból rengeteg macskát lehetne ivartalanítani, amire nagy szükség lenne a városban.