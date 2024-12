Digitális Állampolgárság Program: mobiltelefonra is készül alkalmazás

Az emberek nagyobb része ma már okostelefonon tart kapcsolatot szűkebb és tágabb környezetével, így hivatalos és pénzügyeit is leginkább ilyen készülékén keresztül intézné. A Digitális Állampolgárság Program (https://dap.gov.hu/) és az ahhoz kapcsolódó mobilalkalmazás ezt az igényt szolgálja ki, ugyanis a fejlesztések kiteljesedésével idővel okostelefonon is elérhetővé válnak igazolványaink, mobilra költözik az állami ügyintézés mellett az aláírásunk, a későbbiekben pedig állami és piaci szolgáltatások is bekapcsolódnak – írja a Világgazdaság.

A megoldás egyik legnagyobb előnye, hogy lényegesen gyorsabbá és hatékonyabbá válik az ügyintézés: például bármikor igazolhatjuk magunkat telefonnal is a rendőri igazoltatáskor.

Emellett nem kell többet papírokat sem szkennelni, iratokat e-mailen vagy messengeren küldözgetni, minden hivatalos dokumentum elérhetővé és megoszthatóvá válik a mobilalkalmazással. Mégpedig a lehető legbiztonságosabb módon, minden polgár saját maga irányíthatja az adatai megosztását és csak a szükséges információk kiadása történik meg.

Fontos pont az önkéntesség.

A mobilalkalmazást az használja, aki szeretné, ha valaki nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, az továbbra is intézheti ügyeit a megszokott módon. Aki digitális állampolgár lenne, annak első lépésben le kell töltenie a Digitális Állampolgár mobilalkalmazást. Telepítés után ellenőrzik, hogy megfelelő-e a telefon. Ezután az érintettnek engedélyeznie kell a biometrikus azonosítást, az értesítéseket és a kamera használatát. Második lépéskén regisztrálni kell. Ez elvégezhető kormányablakban, de eSzemélyivel akár otthonról is.

Ha valaki a kormányablakban intézkedne, akkor először is azonosítania kell magát. Ehhez a személyi igazolvány, a jogosítvány vagy az útlevél mellett az a telefon is kell, amire letöltötte a mobilalkalmazást. Elengedhetetlen a mobilinternet is. A regisztráció pár perc alatt elvégezhető. Az alkalmazás ezt követően értesítést küld a felhasználó készülékére, aki az ott olvasható információk alapján véglegesítheti a regisztrációját. Amennyiben valakinek 2021. június 23. után kiállított eSzemélyi igazolványa van, online is azonosíthatja magát a Digitális Állampolgár mobilalkalmazásban.

Ehhez arra van szükség, hogy az érintett aktiválja eSzemélyiét, és ismernie kell a hat számjegyből álló PIN-kódot is. A lépéseket a dap.gov.hu oldal részletesen is leírja.

A Digitális Állampolgár alkalmazás első funkciói szeptemberben élesedtek. A regisztrált digitális állampolgárok a jelenleginél sokkal egyszerűbben tudnak belépni az azonosítást igénylő mintegy 200 állami weboldalra, így például a magyarorszag.hu-ra, az EgészségAblakba, az eSZJA-ra és a tárhelyükre. Ez azt jelenti, hogy a felhasználónevük és a bonyolult, hosszú, kisbetűt, nagybetűt, számot és speciális karaktereket is tartalmazó jelszavuk beírása helyett elég elővenni a telefont, a Digitális Állampolgár mobilalkalmazással beolvasni az adott felületen megjelenő QR-kódot. Az applikáció máris elvégzi az azonosítást, és beléptet az oldalra. Ez a módszer nemcsak sokkal egyszerűbb, de biztonságosabb is a korábbiaknál, az alkalmazást ugyanis ujjlenyomatukkal vagy arcfelismeréssel is védhetik az állampolgárok, így ahhoz csak ők férhetnek hozzá.

Szeptembertől a Digitális Állampolgár mobilalkalmazásban elérhetők a személyes és a gépjárműadatok, időpont foglalható a kormányablakokba a legfontosabb ügytípusokra, emellett a regisztrált felhasználók fizikai okmány nélkül is igazolhatják magukat rendőri ellenőrzéskor, de néhány gombnyomással erkölcsi bizonyítványt is igényelhetnek.

A közeljövőben a szolgáltatást az állami szervezeteken túl a piaci szolgáltatók is integrálhatják majd a felületeikre, azaz a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás segítségével, QR-kód beolvasásával is be lehet majd lépni például pénzügyi vagy közműszolgáltatók felületeire.

A Digitális Állampolgár mobilalkalmazás az adott állami felületeken új azonosítási módként jelenik meg, azaz a meglévők is megmaradnak.