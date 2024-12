Dubaji csoki: már csempésznék is a népszerű édességet

Összesen 52 ezer euró értékű dubaji csokoládét találtak egy török autóbuszban a miklóshalmi (Nickelsdorf) határátkelőhely vámhivatalának munkatársai, akik októberben és novemberben is lecsaptak a csempészárura. A osztrák pénzügyminisztérium közleménye szerint

a vámosok összesen 2540 darab, mintegy 52 ezer euró értékű, 200 grammos rudat találtak, amelyeket Ausztriába akartak behozni.

Az osztrák ORF arról tudósított, hogy először 1500 pakkot találtak a busz csomagtartójában egy különleges akció keretében októberben. Egy másik, november közepén elvégzett rutinellenőrzés során 16 dobozt találtak, amelyekben összesen 1040 darab dubai csokoládé volt, ugyanabban a török autóbuszban.

– Ez a megközelítés azt mutatja, hogy kollégáink mindig éberek. Ellenőrzéseink fontos hozzájárulást jelentenek a szabályokat betartó, valamint a törvénynek megfelelően vámokat és adókat fizető tisztességes vállalatok védelméhez. Az adókat és illetékeket például utak, iskolák és kórházak finanszírozására is felhasználják – mondta Gunter Mayr pénzügyminiszter.

A Vas vármegyei hírportál korábban arról cikkezett, a dubaji csokoládé egyre népszerűbb Magyarországon is. Mint írták, a keleti ínyencség nemcsak édesség, hanem igazi luxuscikk, amely a TikTok és más közösségi platformok révén vált óriási divattá. Az interneten keringő videók miatt a „Can’t Get Knafeh of It” névre keresztelt csokoládé egyre nagyobb népszerűségnek örvend, és már Magyarországon is sokan keresik.