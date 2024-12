Ekkor lehet tűzijátékot használni, de petárdázni mindig tilos!

December 28-tól a harmadik osztályba tartozó pirotechnikai termékeket is magánszemély megvásárolhatja, nagykorú személy természetesen – emelte ki a rendőrség egyik munkatársa, a BRFK közösségimédia-oldalán közzétett egyik videójában.

Persze nem biztatunk senkit arra, hogy tűzijátékozzon, de ha mindenképpen akar tűzijátékozni, akkor is vegye figyelembe azt, aki a tűzzel játszik, az könnyen megégeti magát. December 31-én este 6 órától január 1-jén reggel 6-ig föl lehet használni ezeket az eszközöket

– emelte ki a rendőrség.

Azonban vannak olyan területek a fővárosban, ahol még szilveszterkor is tilos a tűzijátékozás. Ilyen az V. kerület turistaövezete is. A belváros-lipótvárosi önkormányzat közgyűlésének decemberi ülésén egyhangú döntés született arról, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal folytatott számos szakmai egyeztetést követően szabályozzák a tűzijátékozást a Belvárosban.

A sérülés veszélyének és az anyagi kár lehetséges kockázatának megelőzése, valamint a zaj- és füstterhelés visszaszorítása érdekében Belváros-Lipótváros önkormányzatának rendelete alapján a pirotechnikai eszközök használata 2024. december 28-án 18 órától 2025. január 1-jén 6 óráig is korlátozás alá esik az alábbi területen:

a Zrínyi utcában a Sas utca és az Október 6. utca közötti szakaszon, a Sas utcában a Szent István tér és a József Attila utca között, a Hercegprímás utcában a Szent István tér és a József Attila utca között, a Szent István téren, az Erzsébet téren, a József nádor téren, a Vörösmarty téren, a Harmincad utcában a József nádor tér és az Erzsébet tér között, a Bécsi utcában a Deák Ferenc utca és az Erzsébet tér között, a Dorottya utcában a Wekerle utca és a Vörösmarty tér között, a Vigadó utcában az Apáczai Csere János utca és a Vörösmarty tér között, a Deák Ferenc utcában az Apáczai Csere János utca és a Vörösmarty tér között, a Deák Ferenc utcában a Bécsi utca és a Vörösmarty tér között, a Váci utcában a Vörösmarty tértől a Szabadsajtó útig, a Kígyó utcában, a Duna utcában, a Curia utcában, valamint a Ferenciek terén a Curia utca és a Kossuth Lajos utca között.

Szintén tilos a tűzijátékozás szilveszterkor Tatán. A Komárom-Esztergom vármegyei lap szerint rendeletben tiltják Tata legtöbb részén a tűzijáték használatát szilveszterkor is. Ugyanis az Öreg-tavon telelő vízimadarakat elriasztja a hangos, éles hanghatás. Azonban nem kell szórakozás nélkül maradni az év utolsó napján sem Tatán. A természetvédők különleges programot szerveznek, most is lesz Csendes Szilveszter.