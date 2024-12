Orbán Viktor: Ebben a háborúban Amerika az egyik főszereplő

Amikor Brüsszelből helytartókat akarnak a nyakunkra ültetni, akkor mi rúgkapálni fogunk. Nem fogjuk tudomásul venni, ki fogunk állni magunkért, küzdeni fogunk Magyarország szuverenitásáért, és a magyar emberek érdekeiért – jelezte Orbán Viktor.

Európa megbénult, a német és a francia kormány is megbukott

A miniszterelnök kifejtette, Párizsban elhasalt a francia kormány, korábban pedig bukfencet vetett a német kormány is. Európa két legnagyobb gazdaságának kormányairól van szó, bár mint mondta, Franciaországban jobb a helyzet. Orbán Viktor szerint ügyvezető kormányokkal mindenesetre nem érdemes hosszútávú megegyezéseket kötni.

A kormányfő elmondta, Magyarország számláján ott áll több, mint 12,5 milliárd euró, ez rajtunk múlik mikor hívjuk le. Egyes vállalkozók megcsinálják a fejlesztéseket, benyújtják a számlát a magyar kormánynak, ők továbbítják Brüsszelbe, akik ezt kifizetik a 12,5 milliárd euróból.

Ez a pénz a magyar gazdaság igényeit a 2026-os év végéig kielégíti. Ezen felül is jár nekünk pénz, ezt majd meg kell szereznünk, ismertette az uniós pénzekkel kapcsolatos helyzetet a miniszterelnök.

Orbán Viktor véleménye szerint 2026 után is kapni fogunk uniós forrásokat, azt a pénzt amit nem kaptunk meg, azt megkapjuk később, mert másképp ő nem járul hozzá az új uniós költségvetés elfogadásához.

Az európai gazdaság éppen széthullófélben van a rossz brüsszeli gazdaságpolitika miatt, ugyanis a döntéseik következtében megnőttek az energiaárak. Nálunk van rezsivédelem, nyugaton nincs. A magas energiaárak a vállalkozók életében ugyanakkor megjelennek. A miniszterelnök szerint a kérdés, hogy hogyan tudják Brüsszelt rávenni arra, hogy megváltoztassa gazdaságpolitikáját a versenyképesség növelése érdekében. Ennek kikényszerítése nem Magyarország dolga lesz, ugyanis januártól távozunk a soros elnökségből, jönnek a lengyelek.

Németországban bezárnak a gyárak, a magyar gyárakat fejlesztik

A miniszterelnök beszámolt róla, hogy a német gazdaság több, jelentős szereplőjével is tárgyalt a héten Magyarországon, akik nem voltak boldogok, óriási nehézségekkel küzdenek. A miniszterelnök elmondta, tíz éve nem látott olyat, hogy gyárakat zárnak be Németországban, nem egyet, nem kettőt, hanem sokat. – Nekünk olyan versenyképes helyztetet kell teremtenünk, hogy a magyar gyárakat ne zárják be – tette hozzá. Mint mondta, meg kell becsülni a beruházásokat, ezeket a gyárakat fejleszteni fogják, mivel a magyar gazdasági helyzet kedvezőbb a számukra. A miniszterelnök példaként említette, hogy a BMW is most épít gyárat Debrecenben.

A Demján Sándor-programról szólva közölte, hogy ilyen még nem volt Magyarországon. A miniszterelnök a Széchenyi Tervhez hasonlította az új programot, de a Demján-program nagyobb léptékű lesz még ennél is.

Szerinte kulcskérdés, hogy a kis- és középvállalkozások is rendben legyenek, amiket fejleszteni kell, a program pedig erre ad lehetőséget. – Sikerült megállapodni a kereskedelmi és iparkamara elnökségével, akik levezénylik majd a programot – közölte Orbán Viktor.

A romániai parlamenti választásról szólva elmondta, hogy a magyar közösség felismerte a veszélyt, aminek elhárítása érdekében közösen tudtak fellépni. – Próbálunk baráti viszonyt kialakítani Romániával, hogy az ott élő magyarok számára mérsékeltebb politika uralkodjon – szögezte le a kormányfő, emlékeztetve arra, hogy a magyar uniós elnökség alatt tudták elfogadni Románia schengeni tagságát, ami reméli, hogy egy jó kiindulópont lesz.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió stúdiójában (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)