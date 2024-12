Jó híreket közölt a tanárokkal a Klebelsberg Központ elnöke

– Év végi pluszjuttatást kap minden pedagógus. Mit akarnak ezzel kifejezni és milyen összegre számíthatnak az érintettek?

– A magyar kormány, a Klebelsberg Központ (KK) és a tankerületi központok elkötelezettek aziránt, hogy az iskolákban dolgozó kollégák munkáját anyagilag is elismerjék.

Ebben az évben – elismerve és megköszönve egész éves munkájukat – a tankerületi központok által fenntartott iskolák pedagógusai és nevelést-oktatást segítő dolgozói, összesen 97 ezren kapnak bruttó 75 ezer forintot.

Ezenfelül a tankerületi központok teljesítmény alapon differenciálva, többletfeladatok ellátásáért adhatnak a pedagógusoknak további juttatást is. Az egy főre eső, kiosztott összeg 187 500 forint, az összeg differenciálásáról az iskolaigazgatók döntöttek, mert ők ismerik a pedagógusok egész éves munkáját.

– Miért éppen most kapott nyilvánosságot a jó hír?

– Sajnálatos módon a pedagógus szakszervezetek, különösen a PDSZ, a hivatalos döntések megszületése előtt dezinformálták a közvéleményt a pedagógusok év végi juttatásáról. Ebben partner volt a teljes ellenzéki média is, amely a híreszteléseket tényként közölte, és próbálta hergelni „karácsonyra hangolódva” a pedagógustársadalmat. Nem zavarta őket az sem, hogy ezzel mindannyian a pedagógusok ellen dolgoztak.

Mi ezt azért nem kommunikáltuk eddig, mert azt szerettük volna, hogy az igazgatók bensőséges körülmények között tájékoztathassák a jó hírről a kollégáikat, amit sajnos a szakszervezetek és egyes médiumok megakadályoztak. Mivel a szakszervezeteknek a mostani juttatásban sem volt semmilyen szerepük, ezért próbáltak találgatni vagy valótlanságokat állítani.

Mindemellett fontos kiemelni, hogy a tanárok fizetésemelése is folytatódik, az idei 32,2 százalékos béremelés után jövőre 21,2 százalékos emelés lesz. Továbbá azoknak a tanároknak, akik hátrányos helyzetű diákokat tanítanak vagy hiányszakmákban oktatnak, automatikus többlet jár.

– Mi volt a KK szerepe a pluszjuttatás kiosztásában?

– A KK felvállalva középirányítói szerepét és felelősségét, összegyűjtötte a tankerületi központok költségvetéséből a maradványösszegeket, ahol ez rendelkezésre állt, és ezt létszámarányosan osztotta szét, mégpedig úgy, hogy mind a hatvan tankerületi központban, egységes elvek mentén kaphassák meg a pedagógusok a juttatást. Így éreztük igazságosnak.

– Bizonyos sajtótermékekben megjelentek zavaros állítások a pedagógusok béremeléséről. Mi az igazság ez ügyben?

– A pedagógusok előbb említett év végi juttatása és a 2025-ben várható béremelés bizonyíték rá, hogy a kormányzat ígérgetések helyett a pedagógustársadalom érdekében cselekszik. A tankerületi központok fenntartásában lévő köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok részére kifizetett bérek 2024-ben mintegy 36 százalékkal magasabbak, mint 2023-ban.

Az utolsó KSH-adatok szerint a tankerületi központ fenntartásában dolgozó pedagógusok átlagbére eléri a diplomás átlagbér 71,8 százalékát. Ez volt az uniós elvárás is. Éppen ezért a PSZ alelnöke valótlanul állította, hogy azért adtunk év végén plusz pénzt a pedagógusoknak, mert nem kapták meg a korábban vállalt összegeket.

A következő évben az átlag béremelés mértéke 21,2 százalék lesz, továbbá minden kategória alsó határát rögzítik.

– Hogyan értékeli elnök asszony a KK és a tankerületi központok működését az iskolák szemszögéből? Milyen előnye származik ebből a tanintézményeknek?

– A KK és tankerületi központok a jelenlegi rendszer 2017-es indulása óta feszített költségvetéssel működnek, hatékonyan és szabályszerűen használva fel a rájuk bízott forrásokat. Ezért 2024-ben sincs a tankerületeknek lejárt tartozásállománya. Ahol a megnövekedő gyereklétszám miatt gyors bővítésre volt szükség, oda konténertantermeket viszünk. 2024-ben a Klebelsberg Központ több mint másfél mil­liárd forintból szerzett be konténertantermeket összesen 12 tankerületi központ 18 feladatellátási helyére. Az intézmények fűtési rendszerének biztonságos és balesetmentes működtetéséhez az elavult kazánok felújítására, illetve cseréjére összesen több mint 2,8 milliárd forint támogatást kapott 42 tankerületi központ. A régi kazánok életkora meghaladta a 25 évet, működésük hibás volt, javításuk sok esetben gazdaságtalan lett volna, így a régieket új, kondenzációs kazánokra cserélték. Összesen 159 oktatási intézményben cserélték le vagy újították fel teljesen a régi berendezéseket.

Növekedett a pedagógusok létszáma az életpályatörvény bevezetése óta (Fotó: Ladóczki Balázs)

– Hogyan alakult a pedagógusok helyzete és az iskolák működése 2024-ben?

– A 2023-as és a 2024-es adatokat összevetve 1400 pedagógussal több dolgozik a tankerületi fenntartású intézményekben. Ha pedig a tanárok új életpályájáról szóló törvény bevezetésétől számítjuk, akkor ez az arány még jobb, így azóta több mint kétezer pedagógussal több van a rendszerben.

Természetesen célunk, hogy minél több pedagógus tanítson, de emellett fontos kiemelni azt is, hogy a túlóra díja is jelentősen emelkedik.

– Nemrég adta hírül a KK, hogy megújul a Klebelsberg képzési ösztöndíj program (KKÖP). Mit jelent ez a megújulás a gyakorlatban?

– A 2024/2025. tanévtől a pályázók köre bővül az osztott tanárképzésben részt vevőkre és az ösztöndíj összegek jelentős mértékben emelkednek. A KKÖP céljai változatlanok: azért hoztuk létre több mint tíz évvel ezelőtt, hogy biztosítsuk a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal bíró pedagógus-utánpótlást. E cél érdekében a program a pedagógus hallgatók tanulmányait ösztöndíjjal támogatja, és a diploma megszerzése után a képzettségüknek megfelelő állást biztosít nekik. Az első alkalommal rögzített pontrendszer szerint, a későbbiekben a tanulmányi eredmény alapján kapják meg az ösztöndíjasok az összeget.

Tanárképzések és tanító alapképzés esetén akár a 750 ezer forint/félév is elérhető, gyógypedagógia alapképzés esetén pedig a maximálisan kapható összeg 375 ezer forint/félév.

Mindenkit arra buzdítok, hogy vegyen részt az ösztöndíjprogramban, amelyre a jelentkezés határideje 2025. január 19. Fontos elmondani, hogy egyértelműen látszanak az intézkedések eredményei a felvételi számokban is, érezhetően nőtt a pedagóguspálya iránti érdeklődés. Míg húsz évvel ezelőtt a tanári pályára ötezer hallgatót vettek fel, tíz éve kilencezret, az idén pedig tizenötezret.

– Végéhez közeledik az ingyenes laptopok kiosztása a diákok között. Hogyan vonná meg elnök asszony a projekt mérlegét?

– A „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” című projekt negyedik osztási körében, idén ősszel az 5., 9. évfolyamon és a hatosztályos gimnáziumok 7. évfolyamán tanulóknak osztottunk ki több mint 125 ezer notebookot. A 2021-ben indult RRF projektben összesen 579 ezer – ebből 55 ezer tanári és 524 ezer tanulói – oktatási célú, személyes használatba adható, hordozható információs és kommunikációs technológiák-eszközt adtunk át. Minden 5–12. évfolyamon tanuló gyermek kaphatott notebookot, akinek a törvényes képviselője regisztrált a Krétában. Abban az esetben pedig, ha valaki korábban nem regisztrált, de most meggondolta magát, szintén megkaphatja az eszközt. Emellett a tavaly átadott 180 iskolában lévő okos tantermekbe idén újabb eszközöket vettünk. Ezek azok a tantermek, amelyek kollaborációs térként a legmodernebb felszerelések segítségével támogatják a teljes tanulási folyamatot.

Az egyik leghatékonyabb módszer az élményalapú tanulás (Fotó: Ladóczki Balázs)

– Milyen programokkal támogatják a tanulók ismeretszerzését a nagyvilágról, a kultúráról?

– A KK számára különösen fontos a tehetséggondozás. Ennek most egy játékos formáját szervezzük meg. A MaTech5 kreatív matematikai versennyel a korábbi évekhez hasonlóan az a célunk, hogy a tehetséges tanulók fejlesszék a tudásukat, a digitális eszközöket és lehetőségeket felhasználva sajátítsák el a problémamegoldást, és élményekkel gazdagodva mérettessék meg magukat.

Hiszünk abban, hogy az egyik leghatékonyabb módszer az élményalapú tanulás, a korábbi MaTech versenyek is bizonyítják, hogy egy tanulmányi verseny lehet érdekes és egyben inspiráló a résztvevőknek.

A legjobb csapatok tagjai értékes informatikai eszközöket nyerhetnek. A jelentkezési határidő: 2024. december 19. A Lázár Ervin-programot azért hoztuk létre, hogy az előadó-művészeti alkotások – szociális helyzettől és területi elhelyezkedéstől függetlenül – minden köznevelésben tanuló diáknak egyenlő feltételek mellett hozzáférhetők legyenek, elősegítve ezzel a kulturális nemzeti identitás fejlődését. Minden, az 1–8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák tanévenként egyszer ingyenesen mehet el színházi, tánc-, és cirkuszi előadásokra, illetve komolyzenei hangversenyekre. A programban 2024 őszétől a mai napig csaknem 285 ezer tanuló vett részt szervezett előadásokon a tankerületi központok szervezésében.

– Van olyan program is, ami a nemzeti önazonosságunkról szól?

– A Nemzeti Örökség Intézete által szervezett és a KK, valamint a tankerületi központok közreműködésével lebonyolított Nemzeti emlékezetpedagógiai program (NEP) támogatja a fiatalok nemzeti identitástudatának erősítését. A programban a köznevelési intézményekbe járó, 7–11. évfolyamon tanuló diákok és pedagógusaik egy komplett csomagot kapnak, amely felkészítő órából, majd az emlékhelyen történő, élményalapú múzeumpedagógiai foglalkozásból és egy utánkövető foglalkozásból áll. Ez – beleértve az utazást is – a résztvevők számára ingyenes. Összesen eddig több mint 64 ezer diák és csaknem ötezer kísérő kereste fel a programban résztvevő emlékhelyeket. Ezenkívül Pintér Sándor belügyminiszter támogatásának és döntésének köszönhetően 2024-ben is ingyenesen vehettek részt a diákolimpiai versenyeken a köznevelésben tanulók. A KK a tárcától kapott forrásból állta minden tanuló nevezési díját, továbbá az egyházi és a tankerületi iskolákban az utazási költségeket is az ősz folyamán.