Ma dönthet az Országgyűlés a Till Tamás-gyilkosság miatti törvénymódosításról

A parlament elfogadhatja a választási törvény módosítását is, amivel megváltozik több országgyűlési egyéni választókörzet is. A javaslat előzménye, hogy Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke konkrét javaslatokat fogalmazott meg a törvényhozásnak, ugyanis az országos népesség, azon belül az egyes vármegyék – ideértve Budapestet is – lakosság- és választópolgárszáma csökken, ez alól Pest vármegye és Győr-Moson Sopron vármegye tekinthető kivételnek, ahol emelkedés figyelhető meg.

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvény pedig kimondja: amennyiben egy egyéni választókerület választásra jogosultjainak száma az országos átlagtól húsz százalékban bármelyik irányba – azaz felfelé vagy lefelé – eltér, az Országgyűlésnek módosítania kell a választókerületek határait, hogy ne legyen aránytalan a mandátumelosztás.

A legfontosabb módosítási javaslatok szerint Budapesten kettővel kevesebb választókörzet lenne: 18 helyett csak 16 egyéni képviselő juthatna be innen az Országgyűlésbe. Pest vármegyében ezzel együtt kettővel több körzetet hoznának létre, így innen 12 helyett 14 képviselő kerülhet a törvényhozásba 2026-ban. Csongrád-Csanád vármegyében nem változna az ottani körzetek száma, (amiből négy van), csupán a határokat módosítanák. Ugyanez a helyzet Fejér vármegyében is.

Borítókép: Az Országgyűlés (Fotó: Teknős Miklós)