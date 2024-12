Magyar Péter brüsszeli politikája nem más, mint a teljes alávetettség

A Tisza Párt és Magyar Péter céljait, politikájuk lényegét csak az európai parlamenti tevékenységük alapján lehet megismerni és megítélni. Cikksorozatunk első részében ezért felidéztük, hogy milyen utat járt be a tavaszi választási kampányban, majd az EP-választás után a hazai baloldalt villámgyorsan meghódító politikus, a korábbi igazságügyi miniszter, Varga Judit volt férje. A nagy kép úgy fest, hogy Magyar Péter bejelentkezett a kormányfői posztra, és ezzel egyidejűleg felajánlotta szolgálatait Manfred Webernek, az Európai Néppárt magyargyűlölő elnökének.

Magyar nyitott kapukat döngetett

Ez a bejelentkezés valójában csak formalitásnak tekinthető, mondhatjuk azt is, hogy nyitott kapukat döngetett a Tisza Párt elnöke, hiszen a brüsszeli elit – az élén Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel és a néppárti vezetővel – évek óta Orbán Viktor megbuktatásán dolgozik, mert egy irányítható bábkormányt látna szívesen Magyarországon. Az októberi strasbourgi vitában ezt nyíltan is kimondták, Manfred Weber úgy fogalmazott: „ahogy Donald Tusknak sikerült Kaczynskit legyőznie Lengyelországban, Magyar Péter is le fogja győzni Orbán Viktort.” Weber kijelentette, hogy Magyar Péter a jövő.

De nézzük milyen is lenne ez a jövő!

Emlékezetes, hogy a Fidesz korábban azért lépett ki az Európai Néppártból, mert az Manfred Weber vezetésével teljesen balra tolódott, és számos stratégiai kérdésben – a migráció, a genderpropaganda és az ukrajnai háború megítélésében – azonosult a brüsszeli balliberális állásponttal. Weber személyes gyűlölettől vezérelve is többször támadta Magyarországot. Ennek oka még a 2019-es EP-választások idejéről ered, amikor a bajor politikus kijelentette egy interjúban, hogy visszautasítaná az Európai Bizottság elnöki pozícióját, ha azt csak a szerinte populista Fidesz szavazataival érheti el. A végeredmény ismert, Weber nem is lett bizottsági elnök, a magyar kormánypártok EP-képviselői akkor Ursula von der Leyenre voksoltak.

Kiléptek a fényre, paktumot kötöttek

A néppárt összejátszása a baloldallal ma már teljesen nyíltan zajlik. Pár hete írásos paktumot is kötöttek, amiben elkötelezték magukat a migránspaktum végrehajtása és a háború folytatása mellett. Magyar Péter ennek a brüsszeli politikának veti alá magát, a Tisza Párt elnöke a már említett strasbourgi vitán állva tapsolt a megbízóinak.

Nem kellett sok időnek eltelnie, hogy Magyar Péter egyik bizalmasa maga ismerje be: mindenben követik Manfred Weberék iránymutatását.

Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációvezetője egy interjúban úgy fogalmazott: „…néppárti álláspontra támaszkodunk, ami egyfajta kötelezettség”, „a néppárti álláspontot elfogadtuk és elfogadjuk, és ezeket az álláspontokat magunkévá tesszük”.

Arról is beszámoltunk korábban, hogy Magyar Péter országjárását minden bizonnyal Manfred Weberék támogatták, a fórumokon mindenhol látható volt a baloldallal lepaktált néppárt logója.

A bulival kezdődött minden

Végül egy nyomós személyes oka is van Magyar Péternek arra, hogy fenntartsa azt a bizonyos „gyönyörű, európai barátságot” Manfred Weberrel. A Tisza Párt elnökének ugyanis egy botrányosan végződött nyári bulin történtek miatt kellene a magyar ügyészség rendelkezésére állnia. Magyar Péter júniusban randalírozott egy belvárosi szórakozóhelyen és a hatóságok szerint lopást követett el azzal, hogy elvette az egyik vendég telefonját, majd a készüléket a Dunába dobta. Polt Péter legfőbb ügyész az EP elnökénél indítványozta a képviselő mentelmi jogának felfüggesztését, de erről a mai napig nem született döntés, várhatóan a tavaszi ülésszakon kerül napirendre.

A Magyar Nemzet még az október 9-i EP-vita előtt írt arról, hogy egyezség születhetett Weber és Magyar között: az Európai Néppárt frakciója minden bizonnyal megvédi Magyart, azaz nem fogja támogatni az EP-ben a képviselőcsoporthoz tartozó Tisza párti politikus mentelmi jogának felfüggesztését. A védelemnek azonban ára van, amit konkrét ügyekben a jelek szerint már el is kezdett törleszteni Magyar Péter, illetve pártjának EP-képviselői.

Folytatjuk.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó:MTI)