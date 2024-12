Már csak egymillió forintba kerül egy éjszaka a repülőgépből kialakított luxushotelben + videók

Tavaly tavasz óta várja fizetőképes vendégeit a Private Jet Villa, a világ első olyan luxushotele, amelyet egy Boeing–737-es törzséből alakítottak ki.

Forrás: Facebook

Nemcsak a szálláshely kinézete pazar, de a környezet is ámulatba ejtő, hiszen a kiszuperált repülőgép 150 méterrel a tengerszint felett, a Nyang Nyang szikla tetején áll Balin, Uluwatuban, varázslatos kilátást nyújtva az Indiai-óceánra.

A Private Jet Villa ötlete Felix Denim vállalkozó fejéből pattant ki. A Bubble Hotel Bali szállodaláncot működtető férfi 2021-ben vásárolta meg a repülőgépet, és csak az öt napba telt, amíg a gépet a mostani helyére költöztette. Az igazi munka viszont ezután kezdődött, hisz a Boeing–737 belsejét luxushotellé kellett átalakítani.

A villa területe csaknem 120 négyzetméter, amelyben egyszerre maximum négy ember tölthet el egy éjszakát.

A foglalás pedig már nemcsak a Private Jet Villa saját weboldalán, hanem az egyik legnagyobb utazási oldalon is elvégezhető, persze csak akkor, ha van elég pénz a bankkártyánkon.

Forrás: Facebook

Pontosan mennyi az annyi?

A bakancslistás szálláshely egy éjszakára átszámítva kétmillió forintba került pár héttel ezelőtt, a jó hír viszont az, hogy most a felére csökkent az ára a Bookingon is foglalható szállásnak. Így megkönnyebbülhetünk, mert több pénzünk marad a környék felfedezésére.

Forrás: Facebook

Persze a Private Jet Villa borsos ára nem személyenként értendő, így ha találunk még három lottónyertes barátot, akkor csekély 250 ezer forintból már pipálhatjuk is a luxuskérót.

A Private Jet Villa ráadásul a nászutasoknak szintén tökéletes helyszín, már többen választották életük nagy eseményéhez ezt a Boeing–737-es repülőgépet.

Mit tartalmaz az ár?

A Nyang Nyang strandtól 800 méterre és a Nunggalan strandtól 2,2 kilométerre található Private Jet Villa Uluwatu egy légkondicionált nappalit, két légkondicionált hálószobát és két pezsgőfürdővel ellátott fürdőszobát kínál a vendégeknek – derül ki a Booking leírásából.

A szálláshelynek saját medencéje, a repülő szárnyából kialakított terasza és kertje is van, illetve az ingyenes parkolási lehetőség is biztosított. A villában minden reggel à la carte és kontinentális reggelit szolgálnak fel meleg ételekkel és gyümölcsökkel. A helyszínen bár is működik.

A képek és a videók alapján a Balin állomásozó Boeing–737 tényleg életre szóló élményt nyújt azoknak, akik megtehetik, hogy kifizetik a csekélynek éppenséggel nem nevezhető szállásdíjat. Nekünk pedig marad a remény, hogy egyszer a mi számunkat is kihúzzák a lottón.