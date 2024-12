Megkérdeztük az embereket, hogy szerintük mit jelképez az adventi koszorú harmadik gyertyája

A békét?

– kérdez vissza valaki, ami nem példa nélküli, a húsz megkérdezett közül legalább négyen a visszakérdezős módszert választották, amely a találgatós játékkal folytatódott tovább, aztán a csevej a megfejtéssel végződött. Egyébként, ahány ember, annyiféle megközelítés.

Azt tudom, hogy annak eltérő a színe

– fogalmazott egy a lila kabátos nő dideregve, hogy aztán sietősen folytassa az útját. Egy fiatalember széles vigyor kíséretében azt mondta,

nem tudom, de hozzám átjöhetsz vasárnap meggyújtani.

Mindössze egyetlen ember tudta pontosan és hibátlanul elmondani, hogy a harmadik adventi gyertya a koszorún

az örömöt jelenti és Szűz Máriát jelképezi, aki fiút szült az emberiség örömére. Különlegességét pedig rózsaszín színe is mutatja.

Többeknek a remény is eszébe jutott a rózsaszín gyertyáról, és az is, hogy valószínűleg utoljára kell meggyújtani, mert azzal teljesedik be a várakozás. Az igazság viszont a katolikus hagyomány szerint, hogy a rózsaszín gyertya azért jelképezi az örömöt, és azért az utolsó előtti a sorban, mert megmutatja, hamarosan vége a várakozásnak, és Krisztus eljön hozzánk, amely örömmel tölti el szívünket. A rózsaszín gyertya mindezzel együtt utal Szűz Máriára is, a szűzanyát szimbolizálja, ugyanis a harmadik vasárnap kap szerepet a bűnbánat.