Retroszilveszter: öt étel, ami nélkül nem volt évbúcsúztató

A nyolcvanas-kilencvenes évek nem voltak túl régen, sokan úgy emlékeznek rá, mintha épp csak most múltak volna el. Persze tudja mindenki, telik az idő: azok a fogások, amikkel egykor ünnepeltünk, ma már retrónak számítanak.

Pezsgő, szerpentin, kabarék az új színes tévén, kazettás magnó, kaszinótojás, fasírtgolyó, aszpikos ételek, na és persze az a bizonyos szendvics, ami ma már retrónak számít, de hosszú évekig egyetlen szilveszteri buli sem múlhatott el nélküle. E hívószavak mentén idézte fel a 80-as, és a 90-es évek szilvesztereit a Mindmegette.

Cikkükben összegyűjtötték azokat a tiptikus fogásokat is, amik egy valamirevaló nyolcvan-kilencvenes évekbeli szilveszteri buliról sem maradhattak el.

Retroszendvics

Az idősebb korosztály szinte biztosan emlékszik még azokra a szilveszterekre, amikor még nem a trendi partifalatok vagy a leveles tésztába tekert virsli, esetleg kolbászkarikák kerültek a csipszestál mellé, hanem a ropi, meg az a bizonyos pirosarany-pöttyökkel, uborkával és tojással díszített sajtos, margarinos kenyérszeletek, melyeket nem győztük a szánkba tömni. Recept hozzá itt elérhető.

Fotó: Mindmegette.hu

Kaszinótojás és franciasaláta

A majonézes saláták és töltött tojások remekül passzolnak a malacsülthöz, fasírthoz, ráadásul abban is segítségünkre lehetnek, hogy ne szálljon a fejünkbe az alkohol. Világos volt ez már harminc-negyven éve is, nem véletlenül került a szilveszteri asztalra kaszinótojás és franciasaláta.

Aszpikos sonka

Feltekert hússzelet, benne majonézes töltelék, amibe vaj is került – ez volt az aszpikos sonkatekercs, amibe hol sajt, hol zöldségek is kerültek még. Bátrabbaknál ugyanez a fogás más formában is előfordult: aszpikos sonkatortát készítettek a legelhivatottabbak.

Fotó: Mindmegette.hu

Fasírtgolyók, lehetőleg fogpiszkálóra szúrva

Kétségtelen, hogy ideális szilveszteri bulira fasírtgolyót készíteni: nem lesz maszatos tőle a vendégek keze, nem kell ültetett vacsorát szervezni, hogy el tudják fogyasztani, ráadásul az elkészítése sem túl nagy ördöngösség. Ha a szakács sertéshúsból készíti, még a hagyomány szilveszteri malacevést is elrendezheti vele az, aki figyel a hagyományokra!

Fotó: Mindmegette.hu

Borítókép: Kaszinótojás és franciasaláta (Fotó: Mindmegette.hu)