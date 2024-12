Simicskó István: A karácsonyi fegyvernyugvás a háborús felek számára fontos ösztönzés lenne

Mielőbbi tűzszünetre és béketárgyalásokra lenne szükség, de mindenekelőtt egy karácsonyi fegyvernyugvásra. Az első világháborúban is meg tudtak egyezni, hogy néhány napig ne kelljen senkinek meghalnia a fronton. A karácsonyi tűzszünet a nemzetközi közösség számára is fontos jelzés lenne, hogy nem reménytelen elérni a békét majd karácsony után, egy hosszabb tárgyalás eredményeként – írja közleményében Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője.

Hozzátette: a háborúban a civilek a konfliktus legnagyobb áldozatai. Úgy fogalmazott:

a fegyvernyugvás lehetőséget biztosít arra, hogy a lakosság – a lehetőségekhez képest – megünnepelhesse a karácsonyt, és a rászorulók humanitárius segítségben részesüljenek.

– Természetesen a háborúban részt vevő katonák számára is épp ilyen fontos lehet, hogy megszakadjon a harc, legalább rövid időre fellélegezhessenek és fogolycserékre is sor kerüljön. A KDNP álláspontja szerint minden, a béke irányába tett lépést támogatni kell. A karácsonyi fegyvernyugvás a háborús felek számára fontos ösztönzés lenne, hogy a szeretet és a megbékélés értékeit helyezzék előtérbe hosszú távon is – zárta gondolatait a politikus.