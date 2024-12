Soltész Miklós: Az egyházak és a nemzetiségek jövőre további támogatásokra számíthatnak

– Milyen a hazánkban élő nemzetiségek helyzete?

– A Kárpát-medencében élő más népekkel való kapcsolatban nagyon sokat segített, hogy biztosítjuk számukra a lehetőséget nemcsak a kulturális autonómiára, hanem az önkormányzatiságra is, ami egyedülálló Európában. Olyan mértékben tartanak fent saját intézményeket, amilyen más országokban nincsen. Ez nagyon pozitív üzenet a szomszédos országok felé, és ennek eredménye, hogy olyan nemzetekkel, amelyekkel a trianoni békediktátum és annak következményei miatt hosszú évtizedes vagy évszázados ellentétek alakultak ki, azt nagymértékben tudtuk csökkenteni. Jól látható Romániában, hogy az ottani magyarok egyre inkább megbecsültségnek örvendenek. De Szerbiában és Szlovákiában is elismerés övezi a magyarokat, ahogy Horvátországban és Szlovéniában is. Tehát a magyarországi nemzetiségeknek az összekötő szerepe az anyaországok felé megerősíti az ott élő magyarok megbecsültségét, és azt, hogy a többségi társadalom támaszkodni tudjon rájuk.

Magyarország európai uniós elnöksége során tartottunk egy konferenciát, és a résztvevők úgy vélekedtek, hogy egyedülálló a magyar nemzetiségi politika, ezt kellene követnie a saját országuknak is. A megkezdett utat folytatjuk, mivel a nemzetiségek fontos részei az egész nemzetnek.

– Milyen fontos fejlesztések valósultak meg idén, és mik várhatóak jövőre?

– Az egyházi és a nemzetiségi szakterület jövőre is további támogatásokra számíthat a kisebb- nagyobb beruházások folytatására, valamint a programok megvalósítására egyaránt. Mindez köszönhető a jó gazdaságpolitikának, a magyar emberek szorgalmának és kitartásának. Az idei évben is rengeteg fejlesztés valósult meg és program indult el, annak ellenére, hogy milyen nehézségekkel néztünk szembe. Nemrég elhunyt barátommal, Potápi Árpáddal szinte versengtünk, hogy ki utazik többet a Kárpát-medencében. Én is a munkám nagy részét autóban, illetve a terepen töltöm, ahogy Árpád is tette, annak érdekében, hogy minél több személyes tapasztalatra tegyünk szert. Ebben az évben folytatódott a Veszprémi Főegyházmegye várberuházása, ami nemcsak az egyházat érinti, hanem turisztikai, kulturális szempontból hatással van az egész Bakony-vidékre. Szintén jelentős a bencések győri iskola beruházása, valamint a Győri Egyházmegyének a Prohászka Ottokár Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda felújítási projektje. Nemcsak katolikus beruházások valósulnak meg, hanem elindult Bakonycsernyén az evangélikusok óvodaberuházása, illetve a Dunamelléki Református Egyházkerület Pécsett épülő idősotthona. Olyan támogatásokat nyújtunk, amelyek a köznevelés, illetve a szociális és gyermekvédelem területén az egyházak szolgálatát segíti. Az esztergomi bazilika befejező munkálatai nemcsak a hívőknek fontosak, mert nemcsak a magyar katolicizmus és az ezeréves magyar egyház, hanem az állami élet jelképe is. A nagyberuházásokon túl a támogatásokból a kisközösségek is részesülnek. Ugyanez igaz a nemzetiségi beruházásokra is. Nézsa egy kis nógrádi falu, aminek a szlovák iskolája a kastélyparkban van. Ezt az épületet nem kis feladat volt felújítani, de gyönyörű lett. A jövő évi költségvetésből ugyanúgy számos fejlesztés fog megvalósulni, illetve befejeződni.

A három legnagyobbat tudom kiemelni, az egyik az a Pázmány Projekt, amivel megkezdődik a Piliscsabáról Budapestre áttelepülő Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusának az építése. A másik jelentős projekt a Károli Gáspár Egyetem beruházása. A harmadik pedig, ami egyházpolitikailag fontos, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus beruházása lesz.

Ez azért szükséges, mert Isztambulon kívül itt kaphat egy olyan központot a Konstantinápolyi Patriarchátus, amelyre bármikor számíthatnak. A nemzetiségi beruházások kapcsán megemlítendő, hogy folytatódik Budakeszin a német nemzetiségi iskola felújítása, míg Budapesten a Görögség Házának az építése. A beruházásokat három szempontból tartom mindig fontosnak, legyen az nemzetiségi vagy egyházi. Az egyik, hogy legyen a közösségnek jó és hasznos. A másik, hogy legyen jó a környezetnek, mert valami megszépül, legyen az egy templom, egy iskola vagy egy közösségi ház. A harmadik pedig, hogy legyen jó a gazdaságnak is, mert a vállalkozók, mesterek, mérnökök és munkások ezáltal munkát kapnak.