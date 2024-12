Továbbra is kitart Magyar Péter a nyilvánvaló álhír terjesztése mellett + videó

„Teljes titokban, a Terrorelhárítási Központ biztosítása mellett, egy szír utasszállító gép landolt a Liszt Ferenc-repülőtéren, miután Aszad elhagyta Szíriát.” Ezt írta posztjában néhány napja a Magyar Hang cikke nyomán Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke ezzel azt sugallta, hogy hazánkba menekült a megbuktatott szír elnök. A politikus még nyomatékosította is ezt, mivel bejegyzésében azt is követelte, hogy „hozzák nyilvánosságra, hogy Orbán Viktor milyen segítséget nyújtott az utóbbi években és különösen az utóbbi egy hétben a bukott szíriai diktátornak.”

Csakhogy még aznap kiderült, az egész egy álhír. Elsőként a Budapest Airport cáfolt.

Magyar Péter akciója konkrét nemzetbiztonsági kérdéseket is felvet. A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója a Magyar Nemzetnek kifejtette, hogy Asszad bukása után Bécsben szírek tömege vonult utcára. Horváth József szerint pedig mindig akadhat egy olyan magányos farkas, aki úgy gondolja, hogy ő majd bosszút áll a volt szír elnökön és egy kemény támadást hajt végre ellene. Célponttá vált vagy válhatott volna Magyarország – jelentette ki Horváth József.

„Ez nem a Fortnite, hanem ez a valóság” – ezt már a külgazdasági és külügyminiszter jelentette ki, aki valós kockázatnak ítéli meg Magyar Péter akcióját, ami rendkívüli veszélyekkel járhat. Közben a Ripost arról írt, hogy a fake news nem a Magyar Hangtól indulhatott, hanem éppen Magyar Péter küldhette el azt a portálnak. Az Alkotmányvédelmi Hivatal azóta nemzetbiztonsági vizsgálatot indított Magyar Péter és a Magyar Hang állításai miatt. Az ügyet hamarosan a nemzetbiztonsági bizottság is napirendre tűzi. A Tisza Párt elnöke azonban továbbra is kitart az álhír mellett.

Az ATV-n arról beszélt, hogy nem cáfolták időben az ügyet. Ez egyébként nem állja meg a helyét, mivel többen megtették ezt, köztük a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté is. Magyar Péter pedig posztját azóta sem távolította el és nem is kért bocsánatot az álhír terjesztése miatt. A politikust kérdezte az üggyel kapcsolatban a Magyar Nemzet is, válaszok helyett azonban elhajtott az autójával.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hajdu-Bihari Napló/Molnár István Péter)