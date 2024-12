Ungár Klárától szabadulna az újpesti Gyurcsány-párti vezetés

Zárt ülésen, teljes titokban tárgyalta az újpesti képviselő-testület az újpesti szakrendelő vezetésére beadott igazgatói pályázatot. Egyetlen érvényes pályázat volt, amit a jelenlegi vezető Ungár Klára adott be, tudatta az Újpesti Hírek. Három pályázat is érkezett az újpesti szakrendelő igazgatói posztjára, amelyek közül kizárólag a jelenlegi vezető pályázata lett érvényes. Az általános gyakorlat az, hogy ilyenkor az aktuális vezetőt hagyják tovább dolgozni. Ebben az esetben nem így történt, Trippon Norbert polgármester új pályázatot sürget, ami azt jelenti: nem kíván tovább együtt dolgozni Ungár Klárával.

A baloldali többségű testület egységesen utasította el Ungár újabb öt évre szóló kinevezését, mindezt zárt ülésen.

Úgy tűnik, a Demokratikus Koalíció szabadulna a szivárványkoalíciótól. Első célpontja és áldozata ennek a forradalmi terrornak az LMP volt. Korábbi képviselőjük, Perneczky László elvesztette az önkormányzati választást, nem jutott a testületbe, és kénytelen volt megválni alpolgármesteri pozíciójától is. Most pedig Ungár Klára kénytelen távozni jól fizető állásából. Ungár öt évvel ezelőtt, a momentumos, majd dékássá avanzsált Déri Tibor polgármester regnálásának idején politikai alkunak köszönhette igazgatói pozícióját. A 2019-es önkormányzati választáson nyertes baloldal pártalapon felosztotta egymás közt az önkormányzati pozíciókat, így lehetett a szakrendelő igazgatója Ungár Klára, akiről köztudott, hogy az LMP elnökének, Ungár Péternek a rokona. Ungár politikai pozíciót töltött be, a kampányígéreteket nem sikerült betartania.

Nem csökkentek a várólisták és több orvos sem szerződött az újpesti szakrendelőbe. Ezzel szemben Ungár végrehajtotta Déri és Trippon kettős utasításait.

A Magyar Nemzet az önkormányzati választás előtt arról írt: Tripponék az utolsó percig ki akarják használni a hátralévő városvezetői időszakukat, ugyanis egyes források szerint bukásra készültek a választáson. Trippon Norbert házfelújítását ténylegesen végző és a korrupciós ügybe keveredett Szín-Ker Kft.-vel még 2024-re is több felújítási szerződést kötött az önkormányzat birtokában lévő cég. Az Ungár Klára által vezetett szakrendelő a gyanú szerint az elmúlt öt évben összesen nettó 161 millió forintnyi, bruttó, több mint kétszáz millió forintnyi megbízást adott a Tripponék házfelújítását végző cégnek.