A hírhedt falu, a fiatal ápolónő megkéselése és a vármegye utolsó akasztott gyilkosa – ezek voltak a legkegyetlenebb gyilkosságok Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében + videó

Számtalan áldozat végezte életét kegyetlen körülmények között Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Néhány ügy, áldozat, vagy épp elkövető kiemelkedik a sok közül és a magyar kriminalisztika történetének sarokpontjaivá váltak – írta a Boon. A portál frissen indult cikksorozatában az elmúlt 150 év legismertebb gyilkosságait mutatja be a vármegyében.

A fiatal ápolónő meggyilkolása

Az 1970-es Labancz Anna-gyilkosság a magyar kriminalisztika egyik leghírhedtebb esete. A 23 éves ápolónő gyilkosát nem sikerült elfogni, és az 1990-es években az ügy el is évült. Alakja és halála pedig a mai napig benne van a köztudatban.

A Sajópetriben született fiatal lány a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház szemészeti osztályán dolgozott. Egy rejtélyes telefonáló a lány élete utolsó napjának délutánján felzaklatta a fiatal ápolónőt, mivel „felháborítóan pimasz” dolgokat mondott. Ezek után ment éjszaka a nővérszállóra, ahol el is aludt. Ezen az éjszakán több ablak is nyitva volt a szálláson, az ápolónő pedig a földszinten lakott. A szálló közelében éppen rendezvényt tartottak, így nagy volt arrafelé a forgalom még a késői órákban is, hajnal volt, amire valamelyest elcsendesedett a város.

Azonban hajnali negyed négy körül hangos sikítás rázta meg a csendet, amit egy másik, elhaló sikoly is követett.

A szállón lakó nővérek a folyosóra lépve meglátták Labancz Annát, akinek ugyan sikerült kitámolyognia szobájából, de ott összeesett, arca és teste teljesen véres volt, tele szúrt sebekkel. A támadást követően a közeli baleseti sebészetre már eszméletlenül került be a lány, de később magához tért egy rövid időre,

azonban a kérdésekre, hogy mi történt vele, már nem tudott válaszolni, csak azt mondta, hogy nem akar meghalni, azonban ezek voltak a fiatal ápolónő utolsó szavai.

A hírhedt falu

A vármegye egyik faluja már közel 150 évvel ezelőtt is sokak figyelmét felkeltette tragikus eseteivel. A Borsod-Miskolci Értesítő 1887-ben ezt írta a településről:

„Bajosan van az egész országban fékezhetetlenebb, durvább és vadabb nép mint Szalonnán. (…) Itt egymást éri az emberölés, napirenden van a gyújtogatás, verekedés minden nap, amikor egymást könnyű szívvel leszúrják, agyonütik. Szóval minden kigondolható bűn, mely ily vad népnél meggyökerezhet, itt állandó és elpusztíthatatlan tanyát ütött.”

A faluról alkotott kép a közelmúltban sem tudott javulni.

Nem is olyan rég, 2019 novemberében történt, amikor a délelőtti órákban otthonában holtan találtak egy 85 éves asszonyt. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei főkapitányság négy embert letartóztatott a gyilkosság kapcsán, egyikük az idős nő közvetlen szomszédja volt. A falu akkori polgármestere nehezményezte a településsel kapcsolatban a bulváros torzítást, ugyanis szerinte egy csendes, nyugodt közösségről van szó. Azonban 2007-ben, ugyanolyan körülmények között öltek meg egy szintén idős, 93 éves áldozatot a faluban, mint 2019-ben.

Országos tendencia volt a 2010-es években a gyengék és idősek megtámadása.

2017 áprilisában Nyestán és Nyírturán, júliusban Somoskőújfalun, októberben Tatabányán és Zsámbokon, 2018 májusában Göncruszkán, júliusban Zagyvarékason öltek meg olyan egyedül élő idős asszonyokat, akik nyolcvanévesek elmúltak. Az elkövetők, akárcsak a szalonnai eset gyanúsítottjai, minden esetben helybeliek voltak, vagy a közelben laktak.

A vármegye utolsó akasztott gyilkosa

Kohányi Ferenc hidegvérrel gyilkolt meg négy gyermekéből hármat 1981 nyarán. Az Avas lakótelepen élő családfő felesége félrelépése és egyéb családi viszályok miatt követte el a szörnyű gyilkosságokat.

Az apa brutális módon a mélybe lökte három gyermekét,

akik közül a legkisebb csupán 3 éves volt.

A férfi tettét beismerte, a legfelsőbb bíróság halálbüntetésre ítélte. A gyilkos családapát végül 1982 februárjában akasztották fel. Ezzel Kohányi Ferenc volt az utolsó elítélt, akit Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében felakasztottak.

Brutális rablások

Még 2009-ben borzolta fel a kedélyeket egy idős mezőzombori nő meggyilkolása, aki még élt, amikor rátaláltak, azonban a kórházba szállítás közben életét vesztette.

A forró nyomos vizsgálatok nem hoztak eredményt, így a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság

az ügyben 500 ezer forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel.

Az idős nőt brutálisan bántalmazták saját otthonában, feltehetően pénzért, értéktárgyakért. Sok nyom arra utalt, hogy az idős nő ismerhette támadóját, például az, hogy rendelkezett segélykérő berendezéssel, de nem aktiválta azt a végzetes napon.