Álhírt terjesztenek a személyikről, mutatjuk, mi az igazság

A személyi igazolvány kiállítása és lejárat utáni pótlása továbbra is ingyenes, a Magyar Közlönyben megjelent rendelet azokat az eseteket szabályozza, amikor az okmányokért fizetni kell – közölte lapunkkal a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Mint hangsúlyozták,

fizetni csak akkor szükséges, amennyiben valaki a lejárati határidőn belül elveszíti az okmányát.

Az ingyenesség eseteit a december 20-án a közlönyben megjelent, a digitális államról és az okmányok digitalizációjáról szóló törvény szabályozza, a rendeletet a törvénnyel együtt kell értelmezni. Az ezzel ellentétes állítások a jogszabályok félreértelmezésén alapulnak – hívták fel a figyelmet.

Mint azt az Index részletezte, továbbra sem kell fizetni

a korábbi állandó személyazonosító igazolvány érvényességének lejárta miatti új okmány igénylésekor,

a 14. életévet be nem töltött kérelmező személyazonosító igazolványának igénylésekor,

a 7. § (3) bekezdés e szerinti újszülött állandó személyazonosító igazolványának kiállításakor,

a családi állapot változásából eredő névváltozás miatti állandó személyazonosító igazolvány igénylésekor, amennyiben arra a családi állapot változására okot adó esemény bekövetkeztét követő 90 napon belül kerül sor,

a honosított vagy visszahonosított polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállításakor,

a 70. életévet betöltött kérelmező állandó személyazonosító igazolványának igénylésekor,

a korábbi személyazonosító igazolvány gyártáshibája esetén,

a tévesen bejegyzett adatok helyesbítése esetén,

a korábbi állandó személyazonosító igazolvány tároló elemének nem működése esetén vagy, ha a tároló elem hibásan tartalmazza a törvényben meghatározott, a polgárnak vagy az igazolványnak a nyilvántartásban szereplő adatait, vagy

a korábbi állandó személyazonosító igazolvány 29. § (1) bekezdésében meghatározott elektronikus szolgáltatásainak nem megfelelő működésekor,

a huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személyek személyazonosító igazolványának igénylésekor.

A személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállításáért, pótlásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, kivéve

a 14. életévet be nem töltött polgár részére személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány igénylésekor,

a lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolvány cseréjekor, amennyiben a polgárt személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal még nem látták el,

a tévesen bejegyzett adatok helyesbítése vagy a hatósági igazolvány gyártmányhibája esetén,

a 7. § (3) bekezdés e szerinti újszülött nyilvántartásba vételekor,

ha a hatósági igazolvány kiállítására a központi címregiszterbe bejegyzett címelemek megváltozása miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás miatt kerül sor,

a Magyarország területének a külföldi letelepedés szándékával történő elhagyásának bejelentése esetén.

Ellenkező esetben, ha az okmányt a lejárati idő előtt cserélni kell, a szilveszter éjjelén kiadott Magyar Közlöny szerint az állandó személyazonosító okmány kiállításának díja 7700 forint lesz február elsejétől, míg az ideiglenes személyazonosító okmány 3100 forint, a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány pedig 3700 forintba kerül majd.

Ezeken kívül a felsorolásban szerepel még, hogy a magánútlevél, második magánútlevél kiállításáért 17 ezer forintot kell majd fizetni, ami a 12. életévét be nem töltött személy esetében 8500 forintra módosul. Emellett még a postai ajánlott kézbesítés díját is átterhelik a polgárokra, amely kétezer forint lesz okmányonként, ezt viszont elengedik abban az esetben, ha a csere oka gyártáshiba, tévesen bejegyzett adatok helyesbítése vagy az igazolvány tárolóelemének nem működése.

A rendeletben azt is kikötötték, hogy a megfizetett díjak a Miniszterelnöki Kabinetiroda bevételeinek számítanak majd, amelyeket készpénzzel és kártyával is ki lehet egyenlíteni, kivéve a diplomata útlevél és a külügyi szolgálati útlevél esetében, ahol ez a díj átutalással is rendezhető.