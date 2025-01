Az amerikai Demokrata Pártot másolja Magyar Péter

A demokrata párti amerikai tanácsadók aktív jelenléte nem ritka a magyar ellenzék politikusainak körében. Márki-Zay Péterről legutóbb kiderült, hogy ugyanazok az amerikai tanácsadók segítették a kampányát, mint Karácsony Gergelyét – írta meg a Tűzfalcsoport.

Korábban már bemutatták, hogy az Action for Democracy egyik fő projektje, a Print It Yourself! (Nyomtass Te is!) Magyar Péter felbukkanása óta – néhány kivételtől eltekintve – valamennyi számában a hazai politikusok közül gyakorlatilag csak a Tisza Párt elnökével foglalkozott.

Most azonban minden jel szerint szintet lépett az amerikai minta alkalmazása: Magyar Péter „újévi beszédének” formális megjelenése az apróbb részleteket is figyelembe véve a háttértől az öltözködésig látványosan hasonlít a Demokrata Párt következő elnökjelöltjeként is emlegetett Gavin Newsom kaliforniai kormányzó online bejelentkezéseire

– ismertették.

A hasonlóság azonban nem csupán formálisan érhető tetten. Kalifornia az első ciklusa alatt több mint száz alkalommal perelte be a Trump-kormányzatot, például a szigorú és következetes bevándorláspolitika ellen indítottak pereket. A négy év alatt, amíg Donald Trump először volt elnök, Kalifornia átlagosan 12 naponta perelte be őt. Most, hogy visszatér hivatalába, a demokrata állam vezetői újabb lehetséges perekre készülnek. Gavin Newsom kormányzó arra kérte a kaliforniai törvényhozást, hogy különítsenek el további pénzt a várható perekre.