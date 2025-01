Azonnal görcsbe rándult a gyomrom – sorra részletezik a tapasztalatokat a bombariadóban érintettek

A portál utolérte Köllő Babettet, aki azt mondta a lánya, Milla rögtön telefonált neki, a színésznő pedig rohant a kislányáért.

Azonnal görcsbe rándult a gyomrom, de tudtam, hogy Milla előtt nem mutathatom ki, hogy félek

– fogalmazott a portálnak a színésznő, aki elmondta azt is, hogy a lányának több osztálytársát is áthívta és palacsintapartit tartanak a feszültség oldására. A lapnak megszólalt Suzy is. Ő úgy fogalmazott, üzenetet kapott, hogy az iskolában bombariadó van és ha tud, azonnal induljon el a gyermekéért. Nem gondolkodott egy percig sem, azonnal odasietett.

Nagyon megijedtem és a kislányom is, de most már nyugalomban vagyunk itthon. A kiürítés nagyon szervezett volt egyébként, a tanárok igyekeznek kézben tartani az eseményeket, bármennyire is ijesztő a helyzet

– számolt be a délelőtti eseményekről. Völgyi Zsuzsi a portálnak arról beszélt, hogy az ő gyermeke Glória reggel rosszul érezte magát, ezért ő nem ment iskolába, de ők is kaptak üzenetet az első óra után a bombariadóról.

A gyerekek sírtak, nagyon megijedtek, pánikhangulat alakult ki nagyon hamar. A kislányom is elsírta magát a hír hallatán. Akiért nem tudtak elmenni a szüleik, azokra a gyerekekre a pedagógusok vigyáznak

– számolt be az énekesnő. Máshol is eltörött a mécses. A Telex egyik olvasója a portálnak arról számolt be, hogy a II. kerületi általános iskolába járó másodikos gyermek rettenetesen megijedt – részletezte az édesanyja. Kilenc óra előtt kapott üzenetet arról, hogy a szülők menjenek a gyerekekért az iskola melletti játszótérhez, mert bombariadó van.

Gyermekem sírva fogadott, félt, hogy felrobban az iskola

– fogalmazott egy édesanya.

Fotó: Csudai Sándor

A Magyar Nemzet egyik kollégájának egy édesanya a csepeli napközis tábor épülete előtt azt mondta: az ő gyermekét nem igazán viselte meg az eset. Ott szállásolták el a diákokat, akikért nem tudtak menni a szüleik, miután az iskolában nem maradhattak.