Azt hitték, Repülős Gizi feltámadt, aztán nagyot koppant a budapesti lakóközösség

A portál információi szerint az eset többször is előfordult, a környéken többen is látták már az idős hölgyet, főképp a sashalmi piac környékén. Érkezett jelzés a XVII. kerületből is, ott is egy kertbe sétált be. Állítólag a környékbelieknek az is megfordult a fejükben, hogy az új Repülős Gizi lendülhetett akcióba. Egy kerületi lakos azt mondta, a nénit többen megkérdezték, mit is szeretne, és bár a nevét nem tudta megmondani, a rokonait kereste. A portál megkérdezte a Budapesti Rendőr-főkapitányságot is az ügyben, tőlük azt a választ kapták, hogy

az utóbbi időben egy rendőri intézkedés történt az András utcában, azonban a tulajdonos nem élt magánindítvánnyal, eljárás nem indult

– fogalmaztak. A portál a nyomozása végére arra jutott, hogy az idős asszony nem betörni akart, csak zavarodott volt.