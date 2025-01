Baloldali influenszerek hátán kapaszkodna vissza Vona Gábor

A baloldalt kiszolgáló influenszerek hátán kapaszkodna vissza a politika porondjára Vona Gábor, aki pár napja teljes érdektelenségbe fulladt tüntetést szervezett.

A Jobbik lelkének eladása után saját pártot alapított politikus most a közösségi oldalon fordult azokhoz a jól ismert influenszerekhez, akik az elmúlt években rendre hitet tettek a baloldal mellett, függetlenül attól, épp kivel igyekezett az ellenzék leváltani a kormányt.

A Második Reformkor (2RK) elnöke azt kéri többek közt azoktól a baloldali aktivistáktól, azaz Pottyondy Edinától és Osváth Zsolttól, hogy a tavaly februári gyermekvédelmi tüntetés mintájára idén szervezzenek „országvédelmi” demonstrációt. – Tudom, hogy nem akartok nagypolitikával foglalkozni, de ezt a határt már tavaly átléptétek, és ahogy mondtam, ezt nagyon jól is tettétek! Tudom, hogy többen féltek ettől az egésztől, ez természetes. Tudom, hogy már a tavaly februári után is elképesztő támadásokat kaptatok, de ez csak azt jelenti, hogy erősek vagytok és ők is félnek tőletek. Az sem baj, ha nem mindegyikőtök akarja ezt felvállalni. És tudom, hogy mivel egy pártpolitikus írja ezeket a sorokat, néhányatoknak ezzel is lehet fenntartása, de itt egyáltalán nem én vagyok fontos – fogalmaz „szerényen” Vona, aki azt ígéri, „ő és a 2RK közössége biztosan ott lesz a tömegben”.

Úgy tűnik, a mérhetetlen párt elnöke tehát minden eszközt megragad, hogy a politika felszínén maradhasson.

A múlt vasárnapra hirdetett tüntetését még Magyar Péter meghívásával igyekezett érdekessé tenni, de a Tisza elnöke válaszra sem méltatta.

Persze, nincs ezzel egyedül, korábbi párttársa, Jakab Péter is rendre Magyart szólítja fel, hogy vigye az embereket az utcára, hasonló eredménytelenséggel. Vona Gábor azonban szemlátomást nem hagyja magát lerázni, így most a baloldalt évek óta kiszolgáló influenszerekbe kapaszkodik, hátha kap valaki az ajánlatán.

Mindez azt jelenti, hogy

a volt Jobbik-elnök azzal az Osváth Zsolttal és Pottyondy Edinával állna egy színpadra, akik az elmúlt években rendre bizonyították, hogy semennyire sem nevezhetők függetlennek.

A valóságshow-szereplőként induló Osváth a 2022-es választások előtt Gyurcsány Ferenc és Márki-Zay Péter mellett tűnt fel, azonban tavaly már Magyar Péterért rajongott. A VV Zsolti néven ismertté vált influenszer még azt is bevallotta, hogy a baloldal tanácsadója is volt a kampányidőszakban, amellett, hogy gyakorlatilag PR-műsorokban népszerűsítette az ellenzéket vezető politikusokat, sőt: a szivárványkoalíció 2021. október 23-i pártrendezvényét is ő vezette. Osváth gyorsan beállt Magyar Péter mögé is, miután a Tisza-vezér közzétette a volt feleségével, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszterrel titokban rögzített magánbeszélgetést. A kormányellenes műfajban a legnépszerűbbek között szerepel Pottyondy Edina, aki Magyar Péter kapcsán azzal próbálta elbagatellizálni a Tisza elnökének botrányait, hogy

tök mindegy, mennyire jó férj meg jó barát Magyar, mennyire bántalmazó vagy bántalmazott, fideszes vagy ellenzéki, a hangfelvétel, amit nyilvánosságra hozott, egy vádbeszéd a magyar kormány ellen.

Vona ötlete azonban nem aratott elsöprő sikert, közösségi oldalán elsőként korábbi párttársa, Szotyori-Lázár Zoltán közölte, „nagy hiba keverni az influenszereket a politikusokkal, és tőlük várni, hogy végezzék el azt a munkát, amit a politikusoknak kellene. „Mint ahogyan a politikusokat sem biztatjuk arra, hogy szóljanak bele a tartalomkészítők munkájába, fordítva sem kellene ilyen elvárásokat megfogalmazni” – írta Szotyori-Lázár, aki azt is nehezményezte, hogy Vona „országvédelmi tüntetést” hirdetett. „A kormánypárti, vagy jobboldali ellenzéki választók nem részei az »országnak«? Aki nem ért egyet egy ilyen tüntetés célkitűzéseivel, az automatikusan az »ország« határain kívül esik?” – tette fel a kérdést a volt jobbikos.

„Erőlködik Vona. Nyomul, mert vetélytársra akadt Magyar személyében. De egyelőre úgy néz ki, bármilyen gördülékenyen is fogalmaz, nem jut közelebb ahhoz az arénához, ahol a »nagyok« játszanak »túlélős«, »most mutasd meg!« játékot”

– olvasható egy másik vélemény, de volt aki azt írta: „Gábor, magadtól nem megy, és próbálsz felkapaszkodni a Tisza vonatára, az influenszerek vonatára. Gábor, ami nem megy, nem kell erőltetni.”