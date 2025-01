Brüsszel a végletekig elmegy a kormánybuktatásért

Nem Magyar Péter az első, aki az előre hozott választás ötletével rukkolt elő, Jakab Péter, a baloldali összefogás korábbi szorgalmazója, a Jobbik volt elnöke szinte már sportot űz abból, hogy időről időre a parlament feloszlatásának lehetőségéről posztol közösségi oldalán.

A Tisza elnökének felbukkanása óta Jakab többször is leszögezte,

„ha Magyar Péter biztosítja az utcai nyomásgyakorlást, azaz tüntetést, blokádot, akkor én kezdeményezem a parlament feloszlatását és az előre hozott választás kiírását”.

A bukott jobbikos lelkesedését azonban az ellenzéki pártok nem támogatták, gyakorlatilag válaszra sem méltatták. Magyar Péter kezdeményezése viszont nem hagyja hidegen a baloldalt, a DK-tól a Momentumig támogatókat tudhat maga mögött a Tisza elnöke, aki mögött egyértelműen erős támogatók vannak, amivel Jakab nem rendelkezett. – Brüsszel a végletekig el fog menni abban, hogy destabilizálja a magyar belpolitikát és megbuktassa a kormányt, ehhez a tervhez használják eszközként Magyar Pétert és az általa felvetett előre hozott választás ötletét – mondta Nagy Ervin elemző, aki szerint

annak a küzdelemnek a kerete, amit most a belpolitikában látunk, az a szivárványkoalíció, ami Európában most létrejött.

– Az Európai Néppárt, a Renew Europe, valamint a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége paktumot kötött. Ennek a koalíciónak legnagyobb ellenfele jelenleg az Orbán Viktor nevével fémjelzett Patrióták Európáért – fogalmazott az elemző, felidézve, hogy Ursula von der Leyen és Manfred Weber többször is nyíltan beszélt arról, hogy a magyar kormányt meg kell buktatni, ehhez pedig Magyar Péter az eszköz.



Magyar csak blöfföl



– A magyar ellenzéki pártok, érzékelve, hogy a külföldi támogatók Magyar mögé álltak be, hogy nyomást gyakoroljanak a magyar belpolitikára, úgy érzik, most olyan hangulatkeltés lehetséges, ami kívülről kap egy hátszelet, így elég erős lesz ahhoz, hogy ne úgy járjanak ezzel, mint a Jakab-féle, előre láthatóan hamvába holt kezdeményezéssel – vélekedett Nagy Ervin. Hangsúlyozta,

a baloldali pártok nem tehetik meg, hogy ne csatlakozzanak ehhez a javaslathoz, ugyanis Magyar a témát napirenden tartja, egyrészt a külföldi támogatóknak, másrészt a hazai kormányellenes, külföldről támogatott sajtónak is köszönhetően.

– Ezáltal egy ellenzéki parlamenti párt, ha 2026-ban még esélyt akar, nem teheti meg, hogy ebből kimarad. Egyébként jól tudják, hogy úgysem lesz előre hozott választás, így tét nélkül tudnak ehhez csatlakozni, hiszen ha mégis most lenne választás, pont ők lennének a legnehezebb helyzetben, hiszen a DK kivételével jó eséllyel nem jutnának be a parlamentbe. Tudják, hogy Magyar Péter blöfföl, nem lesz előre hozott választás, így könnyű szerrel tudnak ehhez a kezdeményezéshez csatlakozni – magyarázta az elemző.



Brüsszel eszköze

Kiemelte, Brüsszel a végsőkig el fog menni, fittyet hányva a demokráciára. – A demokráciát ugyanis már ott sem veszik komolyan, látjuk, hogy a Patriótákat nem veszik emberszámba, nem jelölték őket szakbizottságokba, teljesen felrúgva ezzel a demokratikus szabályokat. Így itthon sem számíthatunk másra. Az pedig, hogy Magyar Péter is folyamatosan a közintézményekbe vetett bizalmat próbálja megingatni, azt mutatja, hogy a hangulatkeltéssel próbálnak olyan helyzetet teremteni, ahol az emberek tényleg azt érzik, mintha a stabilitás valóban kibillent volna. Pedig erről szó sincs, mert

előre hozott választásokra nincs ok, a gazdaság nincs válságban, és a kormány mögötti társadalmi többség sem fogyott úgy el, mint mondjuk Németországban vagy Franciaországban, és nincsenek százezrek az utcán

– érvelt Nagy Ervin, hozzátéve, Magyar Péter a sajátjai között mindezt tényleg el tudja hitetni, ezért ő egy jó eszköz Brüsszel kezében.



DK–Tisza-nagykoalíció

Az elemző úgy látja, a Tisza és a DK a nyilvánosság előtt tapasztalható adok-kapok ellenére nagykoalícióra készül, nemcsak a választási matematika miatt, hanem a nemzetközi politikai tér megváltozása miatt.

– Ugyanazt a nagykoalíciót akarják Magyarországon, ami az unióban létrejött: a néppártban Magyar Péter van, a szocialistáknál Gyurcsányék, a Renew-ban pedig a Momentum lenne.

A három párt politikája láthatóan nincs olyan távol egymástól, mint azt próbálják mutatni, sokkal több közös van bennük: megszavazták a migrációs paktumot, a jogállamiság tovább fenntartását és jövőbeli használatát, amit politikai fegyverként használnak hazánk ellen. De szavaztak költésvetési módosításokról is, amelyek között volt olyan pont, amely az érzékenyítésre csoportosít át pénzeket, azaz gendertémában is együtt szavaztak, de a legfontosabb talán, hogy mindkét párt képviselői támogatják a háborúpártiságban Ukrajna finanszírozását. És ha a Momentum is ott lenne még az EP-ben, garantáltan ők is megszavazták volna ezeket a javaslatokat – érvelt Nagy Ervin, hozzátéve, ha megnézzük Lengyelország példáját, ott ez a recept működött. Visszatérve a DK–Tisza-koalícióra, az elemző úgy látja, ha ez a két párt marad talpon 2026-ra, akkor

egy MSZP–SZDSZ-szerű koalíciós együttműködés jöhet létre, ahol a liberális SZDSZ romjain Magyar Péter fog ülni, csak erősebb kivitelben, míg a DK képviselheti a baloldalt.

– Mindehhez azonban – miként fogalmazott – Magyarnak valahogy át kell még hidalni a „Gyurcsánnyal nem lehet kormányt buktatni” elvet.