Hallgat Magyar Péter propagandasajtója az újabb hangfelvételről + videó

Úgy tűnik, Magyar Péter legújabb botránya nem érte el a baloldali sajtó ingerküszöbét, többen be sem számoltak róla. Mindössze a Telex írt róla, de ők is csak több órával azután, hogy megkapták a hangfelvételt. A felvételt a Telex mellett a 24.hu, a HVG, és a 444.hu is megkapta ma reggel, ám míg például a Magyar Nemzet oldalán már reggel kilenc óra előtt kint volt a hír, a Telexen csaknem délután fél háromig kellett várni az olvasóknak.

A felvételt minden jelentős hírportálnak elküldték, ezért is beszédes a női jogokra érzékeny balliberális hírportálok hallgatása.

Már számukra is kellemetlen lehet kezelni a témát, ugyanis a Tisza Párt elnökének nem ez az első botránya: nagy port vert fel egy tavaly november végén kiszivárgott hangfelvétel is, amelyből kiderült, miképp is áll a nőkhöz. A felvételen Magyar Péter azzal henceg a volt barátnőjének, Vogel Evelinnek, hogy ő bármelyik nőt megkaphatja. A hanganyaghoz pedig mellékeltek egy rövid levelet, amely szerint a Tisza Párt elnöke egy karakternek, jelenségnek nevezte magát a beszélgetésben.

Magyar úgy véli, ezért kell ő minden nőnek. De a legjobb az lenne, ha Sorosnak lenne egy unokája. Akkor őt szedné fel

– olvasható a levélben.

Ma pedig egy újabb csontváz hullott ki a szekrényéből: napvilágra került egy hanganyag tavaly nyárról, amely az európai parlamenti választások idején, a kampányhajrában készült. Magyar Péter hallható rajta a volt barátnőjével, Vogel Evelinnel és másokkal beszélget, megmutatva a valódi arcát.

Sz…patásról nem volt szó, de ha akarod, azt is lehet

– válaszolt degradáló módon más emberek füle hallatára Magyar Péter Vogel Evelinnek, miután a nő nehezményezte, hogy korai időpontban kellett elmenni szavazni. Magyar Péter kifejtette, hogy ebben az esetben egész nap pöröghet majd a hírekben, hogy leadta a szavazatát.

Azonban itt még nincs vége, Magyar Péter folytatta a volt barátnője megalázását, amikor közölte: „Bemegyünk az izébe… ketten a fülkébe, elvagyunk ott öt percig, és akkor kijövünk”.

A hanganyagra a pártelnök még egy mondatban sem reagált, közösségi oldalán legfrissebb bejegyzésében csak terelte a témát. Azt ecsetelte, hogy feljelentéseivel nem foglalkoztak elvárása szerint a hatóságok, majd azt sugallta, hogy Magyarországon diktatúra van. A Telex cikke alá aztán odakommentelt, és közölte, hogy végül egyedül ment be a fülkébe szavazni aznap, amikor a felvétel készült.