Orbán Viktor: Minden meg fog változni!

– Minden meg fog változni, kedd reggel egy más nap kel fel a nyugati világ felett. Véget ér a kudarcokkal tarkított demokrata kormányzás Amerikában – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorának adott idei első interjúban annak kapcsán, hogy jövő hétfőn iktatják be a hivatalába Donald Trump amerikai elnököt. A miniszterelnök elmondta, hogy a demokraták globalisták, akik a hálózatukon keresztül érvényesítik az érdekeiket, az egyik szereplője ennek a hálózatnak pedig Soros György, ezzel szemben a republikánusok nemzeti alapon kormányoznak.

– Egy brancs maguk – állapította meg az amerikai Demokrata Párt és Soros György kapcsán a kormányfő, A tanú című filmet idézve. Mint jelezte, a demokraták rá akarják kényszeríteni a világra, amit helyesnek gondolnak, többek között a migrációt, a gendert, valamint a háborút.

David Pressman korábbi amerikai nagykövetről szólva azt mondta, a demokraták ideküldtek egy verőlegényt, akinek az lett volna a dolga, hogy belepréselje Magyarországot abba a globalista kánonba, amely migrációpárti, genderpárti, és készen áll arra, hogy háborúval terjessze az igét a világban.

– Magyarország nem akar migránsokat, nekünk van egy ezeréves történetünk – folytatta. Mint kifejtette, a magyar ember gondolkodásába nem fér bele az, hogy idejön egy verőlegény, és azt mondja, hogy jöjjenek ide a világ másik feléről emberek, és lakják el előlünk ezt a vidéket. – Nem véletlen, hogy négy év alatt egyszer sem voltam hajlandó találkozni vele, ami elég példátlan. Az ideküldésekor nyilvánvaló volt, hogy miért küldték ide, én ehhez nem voltam hajlandó asszisztálni – jelentette ki.

Rogán Antal pozícióját megerősítette az amerikai döntés

A háború nyilvánvalóan szemben áll Magyarország gazdasági és biztonsági érdekeivel. Mint a kormányfő elmondta, ahol csak tudtak, ártottak nekünk, ennek az utolsó kicsi története, hogy a kormány miniszterét, Rogán Antalt szankciós listára tették, ez megerősítette Rogán Antal pozícióját a kormányban. A miniszterelnök szerint Rogán Antal a titkosszolgálatokért is felelős miniszterként jól végzi a dolgát, ezt mutatja az amerikaiak lépése is.

– Új korszak jön a magyar–amerikai kapcsolatokban hétfőtől – szögezte le a kormányfő. Mint mondta, van Donald Trumppal egy megállapodása, ami elhozhat egy új aranykort.

A demokraták átmenekülnek Brüsszelbe

A miniszterelnök elmondta, hogy amikor 2016-ban Donald Trump először nyert, kevés esett szó arról, hogy a demokraták átmenekültek Brüsszelbe, most pedig ugyanez történik. – Nekünk, európaiaknak egy nagyon nehéz időszakkal kell majd szembenéznünk, ha pedig úgy akarunk élni, mint eddig, akkor ki kell őket szorítani Brüsszelből. Ha ezt nem tesszük meg, akkor Brüsszel lesz az új Washington, ahol a demokraták politikáját fogják folytatni – fogalmazott a miniszterelnök, aki legfontosabb 2025-ös feladatának nevezte, hogy visszaküldjék Soros Györgyöt az Egyesült Államokba. Magyarországról tavasszal megkezdődik a Soros-hálózat kiszorítása, és ezt végig is fogják vinni. Reményei szerint Magyarország ebben nem lesz egyedül, és a patrióták máshol is tenni fognak ennek érdekében.

– Ki kell mutatni, hogy a Soros-hálózat európai jelenléte ellentétes az emberek érdekével – szögezte le. Jelezte, hogy a Soros-hálózatot Brüsszelből pénzelik, Brüsszel pedig Soros György zsebében van. – Ha van korrupció, akkor az ez – tette hozzá.

Sikeres volt a magyar uniós elnökség

A magyar uniós elnökség sikerét a politikai ellenfeleik is elismerték Orbán Viktor tájékoztatása szerint. Mint mondta, mielőtt Magyarország átvette volna a soros elnökséget, a Vatikánon kívül csak Magyarország beszélt a békéről, ma már mindenki a békéről beszél. Ennek előidézése erkölcsi kötelesség is volt. Hozzátette: ideje, hogy Donald Trump átvegye az elnökséget, és ezt a nehéz küldetést ő vigye tovább. Ma a béke ügye megtárgyalható üggyé vált, az európaiak korábban ezt az európai érdekek elárulásának tekintették.

Kiemelte, hogy Bulgária, Románia és az unió közötti határokat eltörölték. Megváltoztatták azon országok álláspontját, amelyek ezt ellenezték. Fontosnak nevezte, hogy Albániával megkezdődtek az uniós tárgyalások, és a Nyugat-Balkán ügyét sikerült visszavenniük az európai politikába. Úgy véli, Magyarország a méretéhez, súlyához képest felülteljesített az elnökség időszakában.

A miniszterelnök szerint Brüsszelben most új korszak kezdődik, ehhez alkalmazkodni kell. Mint mondta, egy szankciómentes korszakot kell kiépítenünk majd az oroszokkal, ez még odébb van, de ezen dolgozni kell. Brüsszelben kijózanodásra lenne szükség szerinte, de ott még a ráivás fázisában vannak, ezután jön majd a macskajaj.

A gazdasági fellendüléshez béke kell

– A magyar gazdaságpolitikai tervek jól vannak, de ezek akkor működnek, ha a háború nem eszkalálódik, a szankciós politikát beszüntetik – fogalmazott a gazdaság helyzete kapcsán a miniszterelnök. Mint mondta, az európai gazdaság számára Ukrajna egy komoly fenyegetés, ugyanis a magyar vagy a lengyel gazdák is bezárhatják a boltot, ha minden így megy tovább. Ezért szerinte komoly védelmi intézkedésekre lesz szükség.

– Nyugati pénzek nélkül Ukrajna nincs, az ukrán mezőgazdaság összeütközik az európaival, gazdaságával az európai rendszerhez nem illeszkedik – tette hozzá. Orbán Viktor leszögezte, hogy 2025 fantasztikus év, a fontos célok, például azt, hogy mindenkinek legyen munkája és növekedjenek a bérek, idén teljesülni fognak.

Erősödni fog a középosztály

– 2025 a középosztály megerősödésének az éve lesz – húzta alá a kormányfő, majd kiemelte, hogy a középosztály alatt lévőket segíteni kell abban, hogy feljöjjenek a középosztály szintjére.

Magyarországon sokan dolgoznak a miniszterelnök tájékoztatása szerint. Azt is mondta, hogy Magyarországon van egy olyan pénzügyi tartalékrendszer, amit mozgásba lehet hozni, ezzel belendülne a fogyasztás is. Mint mondta, a magyarok átlagosan 24 százaléknyi jövedelmüket teszik félre, az uniós átlag 14 százalék. A 2025-ös évben érzékelhető előrelépést vár a gazdasági mutatókban.

Orbán Viktor szerint a legnagyobb veszélyforrás az energiaárak kérdése. A jelenlegi szankciókat meg kell szüntetni. Magyarországon, amíg Paks II nem épül meg, ez 2030–2032-re tehető, addig Magyarország energiafüggőségben van. A miniszterelnök kiemelte, hogy szó szerint minden eszközzel meg kell akadályozni, hogy lezárják vagy elvágják a Török Áramlatot, mert a gazdasági terveiket úgy nem tudják végrehajtani.

