Idén is több jut a családok támogatására + videó

A családokért dolgozunk, ezért a családi támogatásokat 2025-ben is bővítjük – jelentette ki Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a kormány közösségi oldalára feltöltött videójában.

A tárcavezető emlékeztetett: 2010 óta a kormány harminc családpolitikai intézkedése segíti a családok anyagi biztonságát, nyújt segítséget a lakhatásban, és mindezek mellett segít a családi élet és a munka egyensúlyának megteremtésében.

Idén 3754 milliárd forintot fordítanak a családok támogatására, ami 447 milliárd forinttal több, mint tavaly volt, 2010-hez képest pedig megnégyszerezték a családi támogatásokat.

Hankó Balázs hangsúlyozta: az egyik legjelentősebb előrelépés az lesz, hogy a kormány a családi adókedvezményt két lépésben duplázza meg, ráadásul idén január 1-jétől 35 évre emelkedik a babaváró támogatás korhatára. Ezáltal bővül legalább tízezer családdal mindazoknak a köre, akik a babaváró támogatással 11 millió forint nullaszázalékos kamatozású kedvezményes hitelhez juthatnak. Eddig már 260 ezren igényelték a babavárót, és 220 ezer „babaváró” gyermek született meg.

A miniszter hozzátette: az otthonteremtést támogatja a falusi csok és a csok plusz, valamint újraindul a Vidéki otthonfelújtási program, amelynek keretében az ötezer főnél kisebb településeknél a családok akár hárommillió forint vissza nem térítendő támogatáshoz is juthatnak úgy, ha ők is hárommillió forinttal járulnak hozzá a ház felújításához. A minimálbér emelkedésének köszönhetően pedig a gyed és a diplomás gyed is emelkedik idén – mutatott rá Hankó Balázs.