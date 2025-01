Magyar Péter feladata nem egy új kormány megszervezése, hanem a mostani megbuktatása + videó

– A brüsszeli szivárványkoalíció meg akarja buktatni a magyar kormányt, mielőtt Donald Trump Amerikája új korszellemet hoz a kontinensre. Akár a soron következő választások előtt, akár a demokratikus játékszabályok megsértésével, amihez találtak egy hasznos eszközt Magyar Péter személyében – mutatott rá elemzésében Nagy Ervin, aki nemzetközi kontextusba helyezve világította meg Magyar Péter szerepét.

A Mandiner munkatársa szerint

Magyar Péter feladata nem egy új kormány megszervezése, hanem a mostani megbuktatása. Nem az építkezés, hanem a rombolás az esszenciája. Az idő pedig sürgeti Brüsszelt, így a Tisza Pártot is. A brüsszeli elit receptje pedig ismert, meg kell gyengíteni a kormányzati stabilitást.

– Ehhez fel kell forgatni a társadalmi rendet és le kell rombolni az állami intézményekbe vetett bizalmat. Olyan politikai feszültséget kell teremteni, amely a totális megosztottság szélére sodorja az országot. Azaz politikai polgárháborút kell kirobbantani.

Most már tudjuk, hogy mi Magyar Péter feladata. Mi a mögötte álló európai erők szándéka – hívta fel a figyelmet Nagy Ervin.

Az elemző hangsúlyozta: ezért kell állami intézményekben, kórházakban és gyermekotthonokban hangoskodni, ezért kell minden tét nélkül előre hozott választást követelni (miközben az időközi választásokon meg nem elindulni), s ezért kell most a köztársasági elnökbe is minden ok nélkül belekötni.

Anarchista stratégiát alkalmaznak, újabb és újabb balhékat kell kitalálni

Nagy Ervin emlékeztetett: ez a módszer nem új keletű, Saul Alinsky néhány évtizeddel ezelőtt már kidolgozott egy azóta

többször is sikerrel kipróbált antidemokratikus, anarchista akcióstratégiát, amely mára a Soros-hálózat kiskátéja lett,

s amelynek minden egyes ajánlását már idehaza is kipróbálták a kormányellenes „civilek”.

– Az 1971-ben megírt és 1999 óta magyarul is olvasható „A civil szervezkedés ábécéje” (Rules for Radicals) alapja, hogy egy olyan „főgonosz hatalmat” kell kijelölni, aki vagy ami ellen folytonos kampányok segítségével olyan közösséget lehet megszervezni, amely képes megszerezni a hatalmat bizonyos ügyek alakulása, ideális esetben az egész állam felett, a demokratikus szavazások eredményét is figyelmen kívül hagyva. Alinsky többek közt azt tanácsolja, hogy

keresni kell annak a módját, hogy miképp lehetséges növelni a bizonytalanságot, így az idegességet is.

Ez a fajta folyamat, az emögött álló tudatosság jól látszódott az elmúlt időszakban – mutatott rá Nagy Ervin elemzésében. Hozzátette: az Alinsky-modellben szerepel még az a tanács is, miszerint „sose válj unalmassá!”, mert a követőid is elunják magukat, így mindig új és új balhét kell kiötölni. Fontos, hogy mindeközben fenn kell tartani a nyomást a kormányzaton, így minél kevesebb időt hagyni a válaszra.

Nincs új a történelemben

Nagy Ervin emlékeztetett: Lengyelországban

egy hasonló összefogás az ottani szuverenista kormányt is képes volt megbuktatni, brüsszeli támogatással.

– És azóta sem tisztelnek sem Istent, sem embert… sem demokráciát, sem jogállamiságot – vélekedett Nagy Ervin, aki szerint Magyar Péter nem szuverén politikus, mozgásterét a brüsszeli szivárványkoalíció alakítja, a kijelölt út pedig a politikai polgárháború felé vezeti az országot.

– Magyarország 1990 óta a politikai stabilitás bástyájának számít Közép-Európában. Az elmúlt harmincnégy évben minden rendszerváltoztatáson átesett országban voltak előre hozott választások, csak nálunk nem. Ezt az erőt kell most kioltani, a magyarokat megleckéztetni. Mint annyiszor a történelmünk során.

Magyar Péter azoknak a hazaárulóknak az örököse, akiket évtizedről évtizedre egy-egy birodalom magyarországi helytartónak kiválasztott.

Akiket kívülről, erőszakkal emeltek hatalomra. Nincs új a történelemben – szögezte le Nagy Ervin.

Nem indokolt az előre hozott választás

Nincs Magyarországon olyan politikai helyzet, amely indokolna egy előre hozott választást, Magyar Péter ez irányú kezdeményezése azonban ezt sugallja – erről már a Kossuth rádió reggeli műsorában beszélt Nagy Ervin. A politikai elemző Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének előre hozott választásokra vonatkozó megnyilvánulását nem kritikának, hanem „politikailag motivált személyeskedésnek” tartja.

Magyar Péternek szerinte ezzel egy célja van: olyan helyzetet akar teremteni, amelyben a társadalmi rend felbomlik, ahol meggyengül az emberek közintézményekbe vetett bizalma. A politikus abban bízik, hogy olyan megosztottságot tud kialakítani Magyarországon, amely kibillenti a kormányzati stabilitást – tette hozzá.

Felidézte: erre már volt kísérlet az elmúlt években, a „Soros-szervezetek, a tüntetések, a civil szervezeteknek nevezett politikai szereplők használtak bizonyos forgatókönyveket”, hogyan kell gyengíteni az emberek bizalmát, társadalmi felfordulást kelteni zavarkeltéssel. Véleménye szerint Magyar Péter is ezt teszi.

Magyar Péter nem kormányzásra, nem előre hozott választásra készül, ezek mind kommunikációs blöffök, ugyanis ahol lehetősége lenne versenyezni a Tisza Pártnak, ott nem indít jelölteket

– utalt Nagy Ervin a soron következő két időközi választásra.

A politikai elemző a közszolgálati televízióban arról beszélt, hogy Magyar Péter „módszere” egy kipróbált modell, a Saul Alinsky politikai elemző nevével fémjelzett Alinsky-módszert az 1970-es évektől alkalmazták. Olyan helyzetet akar teremteni, ahol erősödik a megosztottság, egyfajta forradalmi helyzet alakul ki.