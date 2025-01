Menczer Tamás értékelte a nemzeti konzultáció eredményeit + videó

– Nagyon jelentős szám az 1.350.690, ugyanis ember küldte vissza nemzeti konzultációt, köszönöm mindenkinek, aki részt vett benne – jelentette ki Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója egy közösségi oldalára feltöltött videóban. Mint kiemelte,

az elsöprő többség, vagyis több mint 95 százalék világossá tette, hogy egyetért a kormány és a kormánypártok céljaival.

– Gazdasági semlegességre van szükségünk, és a magyar érdeknek megfelelően minden irányban építenünk kell a gazdasági kapcsolatainkat. A 21 pontos akciótervet pedig végre kell hajtanunk, és így is teszünk – szögezte le.

A kommunikációs igazgató hangsúlyozta: segítik a bérek emelkedését, indítják a munkáshitelt, megduplázzák a családi adókedvezményt, segítik a megfizethető lakhatást, soha nem látott mértékben támogatják a kis- és középvállalkozókat, megvédik és állandósítják a 13. havi nyugdíjat. Ezekkel a döntésekkel fiatal, családos és idős is jól jár. – Ne legyen kétségünk, Brüsszel és magyarországi csatolt részei a jövőben is támadni fognak bennünket.

Azonban a magyarok akarata világos, a saját sorsunkról csak mi dönthetünk, a magyar érdeket a jövőben is meg fogjuk védeni – fogalmazott Menczer Tamás.